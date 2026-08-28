به گزارش خبرنگار مهر، اوزجان بیزاتی، دستیار بختیاریزاده جمعه شب در نشست خبری پس از بازی با فولاد، در پاسخ به سوالی درباره غیبت سرمربی تیم در این مراسم گفت: بختیاریزاده بهخاطر ملاقات خانوادهاش در این نشست حاضر نشد.
دستیار سرمربی استقلال در تحلیل عملکرد تیم خود در این مسابقه اظهار داشت: در نیمه دوم، بازی در اختیار ما بود اما نتیجه حاصلشده از نظر ما نه در سطح ایدهآل بود و نه بد؛ ما از این نتیجه درسهای جدیدی گرفتیم.
وی با قدردانی از حمایت هواداران افزود: در نیمه اول شانسهای زیادی خلق کردیم که به گل منجر نشد، در حالی که اگر نتیجه را به سود خود میبردیم، میتوانستیم روند بازی را به شکل موثرتری مدیریت کنیم.
بیزاتی در ادامه با تشکر از تلاش بازیکنان تصریح کرد: عملکرد ما عالی نبود اما حتماً بهتر خواهیم شد. هر دو تیم برای کسب پیروزی به میدان آمدند و گرفتن این امتیاز ممکن است در پایان فصل لیگ، برای ما بسیار حیاتی باشد.
دستیار سرمربی استقلال در پاسخ به سوالات مربوط به عملکرد داوران گفت: وظیفه ما این نیست که درباره تصمیمات داوری صحبت کنیم؛ ما وظیفه داریم از داوران حمایت کنیم تا بتوانند با آرامش و تمرکز بیشتری، عملکرد بهتری در میادن داشته باشند.
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