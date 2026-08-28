به گزارش خبرنگار مهر، شیخ کامل الفهداوی، شامگاه جمعه در اجتماع شبانه مردم آستارا با تأکید بر ضرورت پایبندی امت اسلامی به مسیر حق، شهدا و اهلبیت(ع) را الگوی حقیقی راه مستقیم دانست و گفت: امروز جهان به دو جبهه تقسیم شده است؛ جبهه آمریکا و اسرائیل و جبهه مجاهدان و ملتهای مقاوم.
وی با اشاره به آیات قرآن کریم، مسیر مومنان را همان راه انبیا، شهدا و رهبران مقاومت دانست و اظهار کرد: کسانی که جان خود را در راه خدا تقدیم کردند، امروز پرچمداران راه مستقیم هستند و اگر خون شهدا نبود، اسرائیل در تهران، بغداد و لبنان جولان میداد.
الفهداوی افزود: راه مومنان، راه جهاد، وحدت و ایستادگی در برابر تفرقه و طایفهگرایی است و امت اسلامی باید مراقب باشد که اختلافات مذهبی، کشورها را دچار بحران نکند.
سخنگوی مجلس الرباط المحمدی عراق با بیان اینکه امروز تاریخ به دو بخش تقسیم شده است، گفت: در یک طرف آمریکا، اسرائیل و کسانی قرار دارند که زمینهای خود را در اختیار پایگاههای آمریکایی گذاشتهاند و در طرف دیگر مجاهدانی هستند که خون خود را برای وحدت امت اسلامی تقدیم کردهاند.
وی با اشاره به قیام امام حسین(ع) گفت: حق با تعداد افراد سنجیده نمیشود؛ روزی امام حسین(ع) در حالی از شهر خود خارج شد که بر سبیل حق بود و امت، یاری نکرد و در برابر ایشان ایستاد.
الفهداوی با انتقاد از تلاش برخی جریانها برای دور کردن مردم از فرهنگ عاشورا افزود: نمیخواهند از قهرمانانی چون حرّ ریاحی و جون سخنی گفته شود تا روح مقاومت در امت زنده نماند.
محور مقاومت؛ ادامهدهندگان پرچم عاشورا
سخنگوی مجلس الرباط المحمدی عراق با تأکید بر اینکه ایستادگان در محور مقاومت، پرچم امام حسین(ع) و شعار «هیهات منّا الذلّه» را برافراشتهاند، گفت: کسانی که در برابر کشتار و قتلعام آمریکا و اسرائیل ایستادهاند، همانهایی هستند که محبت امام حسین(ع) را در دل دارند و تا بازگشت امت به خانه اهلبیت پیامبر(ص) مقاومت خواهند کرد.
وی با اشاره به حدیث «حسین منی و أنا من حسین» افزود: پیامبر در آخرین روزهای زندگی خود وصیت کرد که امت باید حول محور اهلبیت(ع) جمع شود و از تفرقه دوری کند. راه خدا و راه رسولالله همان راهی است که اهلبیت در پیشاپیش آن ایستادند.
شیخ کامل الفهداوی در پایان با بیان اینکه پیروزی نزدیک است، گفت: انشاءالله نصرت الهی برای مومنان، مجاهدان و صادقانی که در برابر ظلم آمریکا و اسرائیل ایستادهاند، خواهد رسید.
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