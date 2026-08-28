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۶ شهریور ۱۴۰۵، ۲۲:۰۵

با آغاز هفته دولت؛

پل B16 کنارگذر شمالی کرج افتتاح می‌شود

پل B16 کنارگذر شمالی کرج افتتاح می‌شود

البرز _ فاز چهارم ابرپروژه کنارگذر شمالی کرج با اعتبار ۱۰ هزار میلیارد تومان، همزمان با هفته دولت و هفته وحدت، فردا شنبه هفتم شهریورماه با حضور رئیس‌جمهور به بهره‌برداری می‌رسد.

به گزارش خبرنگار مهر، فاز چهارم کنارگذر شمالی کرج با نامگذاری به افتخار شهید والامقام «عجمیان» و بهره‌برداری از پل B16، فردا در آیینی با حضور مسئولان استانی، شهردار و اعضای شورای اسلامی شهر کرج و اصحاب رسانه افتتاح خواهد شد.

این پروژه به صورت ویدئوکنفرانس توسط مسعود پزشکیان، رئیس‌جمهور، به بهره‌برداری می‌رسد و وارد مدار بهره‌برداری خواهد شد.

سرمایه‌گذاری ۱۰ هزار میلیارد تومانی برای یک ابرپروژه

فاز چهارم کنارگذر شمالی کرج با اعتباری بالغ بر ۱۰ هزار میلیارد تومان اجرا شده و از جمله طرح‌های مهم زیرساختی و حمل‌ونقل در کرج محسوب می‌شود.

اجرای این طرح در قالب همکاری دولت و مدیریت شهری کرج دنبال شده و تکمیل آن در دوره ششم شورای اسلامی شهر و مدیریت شهری کرج با تمرکز بر رفع موانع اجرایی، تأمین منابع مالی و تسریع عملیات عمرانی در دستور کار قرار گرفت.

اکنون فاز چهارم این پروژه همزمان با هفته دولت و هفته وحدت به بهره‌برداری می‌رسد.

اجرای ۴.۳ میلیون مترمکعب عملیات خاکی

برای اجرای فاز چهارم کنارگذر شمالی کرج، بیش از چهار میلیون و ۳۰۰ هزار مترمکعب عملیات خاکی انجام شده است.

همچنین در این بخش از پروژه ۴۵ هزار مترمکعب بتن‌ریزی، احداث پنج دستگاه پل و تقاطع و مصرف ۶۰ هزار تن آسفالت انجام شده است.

این مسیر بزرگراهی چهار کیلومتر طول و ۳۸ متر عرض دارد و با بهره‌برداری از آن، بخشی از شبکه حمل‌ونقل کرج تکمیل خواهد شد.

کاهش فشار ترافیکی بر معابر کرج

یکی از اهداف اصلی اجرای کنارگذر شمالی کرج، ایجاد مسیر جایگزین برای ترددهای عبوری و کاهش فشار ترافیکی از معابر درون‌شهری است.

بر اساس پیش‌بینی‌های انجام‌شده، بهره‌برداری از فاز چهارم این پروژه می‌تواند حدود ۳۵ درصد از حجم ترافیک درون‌شهری کرج را کاهش دهد و در روان‌سازی عبور و مرور درون و برون‌شهری نقش مؤثری داشته باشد.

پروژه‌ای که با وجود آسیب جنگی متوقف نشد

در جریان جنگ رمضان، پل آماده افتتاح B1 مورد اصابت موشک قرار گرفت؛ با این حال روند اجرای کنارگذر شمالی کرج متوقف نشد.

عملیات اجرایی این ابرپروژه با تکیه بر توان مهندسان و متخصصان ایرانی ادامه یافت و فاز چهارم آن اکنون آماده بهره‌برداری شده است.

تداوم اجرای این طرح در شرایط دشوار، به عنوان نمادی از ظرفیت فنی و مهندسی کشور در اجرای پروژه‌های بزرگ عمرانی و عبور از محدودیت‌های موجود مطرح شده است.

گام تازه برای توسعه زیرساخت‌های کرج

کنارگذر شمالی کرج با هدف تکمیل شبکه بزرگراهی، کاهش گره‌های ترافیکی و تسهیل تردد خودروها در حال اجراست.

بهره‌برداری از فاز چهارم این پروژه می‌تواند بخشی از بار ترافیکی معابر شهری را به مسیر جدید منتقل کرده و زمینه روان‌تر شدن تردد در محورهای مختلف کرج را فراهم کند.

اکنون این ابرپروژه به یکی از طرح‌های شاخص همکاری دولت و مدیریت شهری کرج تبدیل شده و افتتاح فاز چهارم آن، گام دیگری در مسیر توسعه زیرساخت‌های حمل‌ونقل کلانشهر کرج به شمار می‌رود.

کد مطلب 6930609

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    نظرات

    • محمد IR ۰۷:۴۸ - ۱۴۰۵/۰۶/۰۷
      6 4
      پاسخ
      پل را بنام پل محمد (محمد ص) نامگذاری می‌کردید
    • ساسان حدادنسب IR ۱۰:۰۳ - ۱۴۰۵/۰۶/۰۷
      4 0
      پاسخ
      پل انتهای خیابان نیلوفر شمالی اگر باز بشه خیلی برای اهالی شمال غربی کرج کار ساز است
    • رضا گلهرودی IR ۱۰:۵۹ - ۱۴۰۵/۰۶/۰۷
      7 1
      پاسخ
      باسلام خسته نباشین به حضور همه ی مسولان وزحمت کشان این پروژه ، محبت بفرمایید اگر یک خروجی به طرف بیمارستان البرز که مریض ها راحت بتوانند تردد کن وزودتر به مقصد برسن خیلی خوب می شود و تو ترافیک شهر گیر نکنن ممنون از همه ی شما عزیزان با تشکر
    • اسماعیل IR ۱۲:۰۰ - ۱۴۰۵/۰۶/۰۷
      10 5
      پاسخ
      بسیار عالی و تشکر از مسئولین ، ضمنا ای کاش نام پل به اسم شهید محمد علی شیری از شهدای اخیر پلیس راه البرز نام گذاری میشد...
    • سرباز وطن IR ۱۳:۱۳ - ۱۴۰۵/۰۶/۰۷
      3 1
      پاسخ
      لطفا در مورد مهندسی پلها مخصوصا نقاط کوهستانی از پل‌های معلق آویز با کابل تجدید نظر واز پل‌های ایستایی با پایه قوسی سنگ و بتن بیشتر در ساخت استفاده شود محکمتر و کم هزینه تر و با عمر متوسط بالا مگر اینکه روی دریا ویا بالاجبار روی دریاچه باشد پل‌های قوسی تاریخی هنوز هنر نمایی می‌کنند ونام مهندسین ذکر می‌شود پل‌های معلق دائم هزینه نگهداری گریسکاری تعویض کابل وغیره دارند ولی قوسی هزینه نگهداری کمتر دارد
    • امیر IR ۱۴:۴۹ - ۱۴۰۵/۰۶/۰۷
      4 1
      پاسخ
      یعنی ۴کیلومتر۱۰۵زارمیلیاردهزینه داره چطورحساب کردیداگرهمان پولهاراروهم میزاشتیدحداقل ۱۰۰کیلومترراه درست میکردباارتفاع همین پلها
    • علی فتحی IR ۱۵:۱۵ - ۱۴۰۵/۰۶/۰۷
      3 1
      پاسخ
      ممنون از زحمات تمام عزیزان سازنده ایران عزیز سر۴۵ متری گلشهر کرج هم نیاز مبرم به ساخت پل دارد
    • آرش IR ۱۵:۱۶ - ۱۴۰۵/۰۶/۰۷
      3 0
      پاسخ
      سلام خواهش میکنیم التماس میکنیم تمنا میکنیم خط مترو تهران تا هشتگرد مهستان رو سریع و یکسره کنید بیچاره شدیم از رفت و آمد های طولانی راه . خط های اتوبوس هم برای مترو ها نداریم به داد ما هشتگرد نشینها هم برسید

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