به گزارش خبرنگار مهر، فاز چهارم کنارگذر شمالی کرج با نامگذاری به افتخار شهید والامقام «عجمیان» و بهرهبرداری از پل B16، فردا در آیینی با حضور مسئولان استانی، شهردار و اعضای شورای اسلامی شهر کرج و اصحاب رسانه افتتاح خواهد شد.
این پروژه به صورت ویدئوکنفرانس توسط مسعود پزشکیان، رئیسجمهور، به بهرهبرداری میرسد و وارد مدار بهرهبرداری خواهد شد.
سرمایهگذاری ۱۰ هزار میلیارد تومانی برای یک ابرپروژه
فاز چهارم کنارگذر شمالی کرج با اعتباری بالغ بر ۱۰ هزار میلیارد تومان اجرا شده و از جمله طرحهای مهم زیرساختی و حملونقل در کرج محسوب میشود.
اجرای این طرح در قالب همکاری دولت و مدیریت شهری کرج دنبال شده و تکمیل آن در دوره ششم شورای اسلامی شهر و مدیریت شهری کرج با تمرکز بر رفع موانع اجرایی، تأمین منابع مالی و تسریع عملیات عمرانی در دستور کار قرار گرفت.
اکنون فاز چهارم این پروژه همزمان با هفته دولت و هفته وحدت به بهرهبرداری میرسد.
اجرای ۴.۳ میلیون مترمکعب عملیات خاکی
برای اجرای فاز چهارم کنارگذر شمالی کرج، بیش از چهار میلیون و ۳۰۰ هزار مترمکعب عملیات خاکی انجام شده است.
همچنین در این بخش از پروژه ۴۵ هزار مترمکعب بتنریزی، احداث پنج دستگاه پل و تقاطع و مصرف ۶۰ هزار تن آسفالت انجام شده است.
این مسیر بزرگراهی چهار کیلومتر طول و ۳۸ متر عرض دارد و با بهرهبرداری از آن، بخشی از شبکه حملونقل کرج تکمیل خواهد شد.
کاهش فشار ترافیکی بر معابر کرج
یکی از اهداف اصلی اجرای کنارگذر شمالی کرج، ایجاد مسیر جایگزین برای ترددهای عبوری و کاهش فشار ترافیکی از معابر درونشهری است.
بر اساس پیشبینیهای انجامشده، بهرهبرداری از فاز چهارم این پروژه میتواند حدود ۳۵ درصد از حجم ترافیک درونشهری کرج را کاهش دهد و در روانسازی عبور و مرور درون و برونشهری نقش مؤثری داشته باشد.
پروژهای که با وجود آسیب جنگی متوقف نشد
در جریان جنگ رمضان، پل آماده افتتاح B1 مورد اصابت موشک قرار گرفت؛ با این حال روند اجرای کنارگذر شمالی کرج متوقف نشد.
عملیات اجرایی این ابرپروژه با تکیه بر توان مهندسان و متخصصان ایرانی ادامه یافت و فاز چهارم آن اکنون آماده بهرهبرداری شده است.
تداوم اجرای این طرح در شرایط دشوار، به عنوان نمادی از ظرفیت فنی و مهندسی کشور در اجرای پروژههای بزرگ عمرانی و عبور از محدودیتهای موجود مطرح شده است.
گام تازه برای توسعه زیرساختهای کرج
کنارگذر شمالی کرج با هدف تکمیل شبکه بزرگراهی، کاهش گرههای ترافیکی و تسهیل تردد خودروها در حال اجراست.
بهرهبرداری از فاز چهارم این پروژه میتواند بخشی از بار ترافیکی معابر شهری را به مسیر جدید منتقل کرده و زمینه روانتر شدن تردد در محورهای مختلف کرج را فراهم کند.
اکنون این ابرپروژه به یکی از طرحهای شاخص همکاری دولت و مدیریت شهری کرج تبدیل شده و افتتاح فاز چهارم آن، گام دیگری در مسیر توسعه زیرساختهای حملونقل کلانشهر کرج به شمار میرود.
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