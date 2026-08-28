واکنش مدافع فولاد خوزستان به پیشنهاد پرسپولیس

به گزارش خبرنگار مهر، ابوالفضل رزاقپور جمعه شب در گفتگو با خبرنگاران پس از تساوی بدون گل فولاد و استقلال اظهار کرد: تمامی کسانی که بازی را از نزدیک یا تلویزیون تماشا کردند از کیفیت مسابقه لذت بردند؛ اگر هر یک از دو تیم در زدن ضربات آخر دقت بیشتری داشتند، میتوانستند برنده میدان باشند.
وی در واکنش به درگیریهای فیزیکیاش با صالح حردانی در طول بازی تصریح کرد: موضوع درگیری صحت ندارد؛ صالح از دوستان خیلی خوب من و از بهترین مدافعان راست لیگ است و در جریان بازی تنها شوخیهایی بین ما رد و بدل شد.
رزاقپور در پاسخ به پرسشی درباره پیشنهاد ۱۲۰ میلیاردی پرسپولیس و شایعات پیرامون آن توضیح داد: آن مبلغ مربوط به رضایتنامهای بود که قرار بود به باشگاه فولاد پرداخت شود. من از روز اول تمامی مسائل را صادقانه با باشگاه و کادر فنی در میان گذاشتم و اعلام کردم تابع تصمیم آنها هستم.
مدافع فولاد خوزستان با ابراز افتخار از حضور در این تیم افزود: با افتخار پیراهن فولاد را میپوشم و تا روزی که در این مجموعه حضور دارم، تمام تلاشم را برای موفقیت تیم به کار میگیرم. اگر به پرسپولیس نرفتم، شاید دلایل بهتری وجود دارد که در آینده مشخص خواهد شد و هر چه خیر باشد پیش میآید.
وی در پایان درباره شانس حضور در تیم ملی گفت: همه تلاشم را میکنم تا با ارائه عملکرد فنی قابل قبول، نظر کادر فنی تیم ملی را جلب کنم. هدف اول من کمک به فولاد است و امیدوارم اگر لیاقتش را دارم، فرصت پوشیدن پیراهن تیم ملی نیز برایم فراهم شود.
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