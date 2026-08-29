ظرفیت تولید مرغ سیستان و بلوچستان به مرز ۱۱ میلیون قطعه رسید

علیرضا دهمرده در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: از ابتدای سال تاکنون ۱۵ واحد مرغداری به ظرفیت تولید استان اضافه شده و در مجموع ۳۵۰ هزار قطعه به ظرفیت مرغداری‌های سیستان و بلوچستان افزوده شده است.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی سیستان و بلوچستان افزود: با این افزایش ظرفیت، توان تولید مرغ استان در هر دوره تقریباً به ۱۱ میلیون قطعه رسیده است.

وی ادامه داد: یکی از برنامه‌های مهم استان طی دو سال گذشته، خودکفایی در تولید گوشت سفید و مرغ از نظر ایجاد ظرفیت بوده و اکنون این هدف محقق شده است.

دهمرده گفت: برنامه‌ریزی شده تا پایان سال حدود ۳۰ تا ۴۰ واحد دیگر نیز به ظرفیت تولید اضافه شود تا در صورت وجود تقاضا در استان، امکان پاسخگویی به نیاز بازار فراهم باشد.

وی با تأکید بر تفاوت میان «ظرفیت تولید» و «تولید واقعی» تصریح کرد: خودکفایی استان در تولید مرغ از لحاظ ظرفیت ایجادشده محقق شده، اما تولید هنوز به این مرحله نرسیده است؛ زیرا موضوع جوجه‌ریزی و شرایط قیمتی و بازار بر میزان تولید اثر مستقیم دارد.

دهمرده با اشاره به اهمیت توسعه ظرفیت تولید مرغ در استان بیان کرد: افزایش واحدهای مرغداری علاوه بر کاهش وابستگی به تأمین مرغ از خارج استان، زمینه پایداری بیشتر بازار گوشت سفید و تقویت زنجیره تولید از جوجه‌ریزی تا عرضه را فراهم می‌کند و با تکمیل ظرفیت‌های ایجادشده، امکان تأمین بخش بیشتری از نیاز مصرفی مردم در داخل استان فراهم خواهد شد.