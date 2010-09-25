برگزاری مسابقه نقاشی کودک و رسانه

به گزارش خبرگزاری مهر، رایانه و رسانه در زندگی، استفاده از رایانه، موبایل، اینترنت و..برای آموزش، رسانه‌ها و ارتباط والدین و فرزندان، دنیای امن اینترنت و زندگی دیجیتالی در 20 سال آینده از جمله بخشهای این مسابقه هستند.

این رقابت در سه رده سنی زیر 7 سال، 8 تا 14 سال و 15 تا 18 سال برگزار می‌شود که علاقه‌مندان می‌توانند آثار نقاشی خود را به صورت دستی و رایانه‌ای تا 20 مهر به دبیرخانه واقع در بلوار کشاورز، خیابان نادری، نبش کوچه حجت دوست، پلاک 12، طبقه اول شبکه اختصاصی کودک یا به آدرس پست الکترونیکی tkvl@teyban.com ارسال کنند.

مسابقه حضوری و نمایشگاه آثار ارائه شده، از تاریخ 15 لغایت 25 مهر سال جاری در بخش خانواده چهارمین جشنواره و نمایشگاه بین‌المللی رسانه‌های دیجیتال واقع در مصلی تهران برگزار می‌شود.

این مسابقه توسط موسسه فرهنگی و اطلاع رسانی تیبان برپا می‌شود.