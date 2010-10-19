آلبوم "دوره گرد" منتشر شد

به گزارش خبرنگار مهر، در بخش تصویری آلبوم موسیقی "دوره گرد" با اجرای قطعاتی بر روی صحنه ، فیلم مستند نریمان و اجراهای پیشین گروه منتشر شده است.

این آلبوم شامل 10 قطعه موسیقی با نامهای "غریب"،"بلم رون"،"چشمه"،"دوره گرد"،"صدای سکوت"،"باران"،"خاطره عشق"،"دشت و عروس روستا" و "رقص گلنار" می شود.

علی پژوهشگر نوازنده عود که به عنوان سرپرست گروه موسیقی نریمان در تولید و انتشار این آلبوم حضور داشته در توضیح کم و کیف قطعات این آلبوم در دفترچه معرفی آلبوم چنین آورده است : نواگران نریمان با توجه به قابلیت های بداهه نوازی در موسیقی ایرانی، دست به تجربه ای نو زده اند و با تمرکز بر روی واژه ای خاص و استفاده از احساسات و تفکران آنی نوازندگان ، اثری را خلق نموده اند که با وجود کثرت افکار، به دلیل یگانگی واژه، نوایی واحد را به گوش شنونده می رساند و امید است یا شنیدن این آثار نقشی زیبا بر تار و پود خیالتان تنیده شود و گوش جانتان نوای نریمان را به جان نیوشا باشد.

در بخش دیگر از دفترچه معرفی این آلبوم چنین آمده است: قطعه "صدای سکوت" به دلیل تغییراتی که به ابتکارعلی پژوهشگر در سیستم کوک ساز و نحوه انتخاب سیم ها انجام گرفته صدایی متفاوت و رنگی جدا از صدای بربت به گوش می رسد، قطعه "دشت و عروس روستا" برگرفته از موسیقی محلی گیلان است که به مردم مهربان و با فرهنگ گیلان تقدیم شده است.

علی پژوهشگر نوزانده"عود"، پاشا هنجنی"نی"،کارن کبیری "کنترباس"،ایمان مشایخی"سازهای کوبه ای"و درشن جوت سینگ آنند"طبلا" از جمله نوازندگان این آلبوم بوده اند؛ گروه تولید این آلبوم در ابتکاری تازه نام سازندگان و محل ساخت سازهای نواخته شده در آلبوم"دوره گرد" را در دفترچه معرفی ذکر کرده اند.