محمود دودانگه پنجشنبه در بازید از غرفه خبرگزاری مهر در هفدهمین نمایشگاه بین المللی مطبوعات و خبرگزاریها در گفتگو با خبرنگار مهربا تاکید یکسان سازی قیمت نان درسراسر کشور، گفت: با تعیین قیمت ملی برای گندم، قیمت آرد نیز درسراسر کشور یکسان می شود، ضمن اینکه در سراسر کشور قیمت واحدی برای آرد وضع خواهد شد.

وی وضع قیمت واحد برای آرد در سراسر کشور را سیاست حمایتی از کشاورزان و نانوایان اعلام کرد و گفت: برهمین اساس، تمامی نانوایی‌ها- چه آزادپز وچه غیره -آرد با قیمت یکسان دریافت می کند.

معاون برنامه ریزی و امور اقتصادی وزارت بازرگانی با بیان اینکه قیمت مشخص شده برای آرد از قیمت آزاد آن کمتر است، تصریح کرد: انتظار می رود قیمت نان که تاکنون در تهران و شهرستانها متفاوت بود، یکسان شود.

وی در ادامه با اشاره به فعالیت کارگروه‌های استانی برای تعیین قیمت انواع نان، گفت: این کارگروه تصمیم‌گیری نهایی را بر عهده دارد تا قیمت نان کمتر از قیمت آزاد آن باشد.

دودانگه بررقابتی شدن فضای موجود تاکید کرد وگفت: با اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها، محدودیتی در قبال تحویل آرد نخواهیم داشت و فضا به لحاظ کیفیت و قیمت نان رقابتی خواهد شد.

معاون وزیر بازرگانی جلب رضایت مردم را از اهداف این کارگروه عنوان کرد و اظهارداشت: با نظارت این کارگروه کیفیت نان بهتر خواهد شد و از این پس ضایعات و دورریز نان به حداقل خواهد رسید، ضمن اینکه امید است نان در کشور مشکلات بهداشتی نداشته باشد.

وی در بازدید از غرفه خبرگزاری مهر در هفدهمین نمایشگاه بین المللی مطبوعات و خبرگزاریها در دفتر یادبود این خبرگزاری نیز نوشت: " از تلاش و مساعی همکاران مهر در اطلاع رسانی شفاف، دقیق و عادلانه سپاسگزاریم و امیدواریم شاهد رشد فرهنگ اقتصادی و تجاری کشور باشیم."