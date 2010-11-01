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۱۰ آبان ۱۳۸۹، ۱۶:۵۰

اولین کنگره علمی پیشگیری از اعتیاد در خراسان شمالی آغاز بکار کرد

بجنورد - خبرگزاری مهر: اولین کنگره علمی پیشگیری از اعتیاد در شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر خراسان شمالی آغاز به کار کرد.

به گزارش خبرنگار مهر در بجنورد، فرمانده نیروی انتظامی استان خراسان شمالی ظهر دوشنبه در این کنگره گفت: نقش خانواده، نقش رسانه های دیداری، شنیداری، نوشتاری و الکترونیک در پیشگیری اولیه از اعتیاد، روشهای پیشگیری اولیه از اعتیاد در محیط ها آموزشی، محیطهای کار و در محله ها با تاکید بر سازمان های مردم نهاد از محورهای پنج گانه این کنگره است.

سردارسرتیپ دوم ابولقاسم اسفندیاری با بیان این مطلب افزود: برنامه ها و نحوه اجرای این کنگره با مشارکت مدیران کل، اساتید و نخبگان علمی استان پایه ریزی و تکمیل شده است.

دبیر شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر خراسان شمالی اظهارداشت: تا کنون تعداد 20 مقاله به وبلاگ و آدرس دبیرخانه این کنگره ارسال شده است.

وی تصریح کرد: اختتامیه این کنگره در تاریخ 16 آبان 1389 در محل سالن اجتماعات فرهیختگان دانشگاه آزاد اسلامی بجنورد برگزار خواهد شد.

اسفندیاری خاطرنشان کرد: قائم مقام دبیرکل ستاد مبارزه با مواد مخدر کشور، مدیر کل فرهنگی و پیشگیری ستاد مبارزه با مواد مخدر کشور و قائم مقام و معاون آموزشی دانشگاه علامه طباطبایی در اختتامیه این کنگره حضور و به ایراد سخنرانی خواهند پرداخت.
کد مطلب 1182965

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