اولین کنگره علمی پیشگیری از اعتیاد در خراسان شمالی آغاز بکار کرد

به گزارش خبرنگار مهر در بجنورد، فرمانده نیروی انتظامی استان خراسان شمالی ظهر دوشنبه در این کنگره گفت: نقش خانواده، نقش رسانه های دیداری، شنیداری، نوشتاری و الکترونیک در پیشگیری اولیه از اعتیاد، روشهای پیشگیری اولیه از اعتیاد در محیط ها آموزشی، محیطهای کار و در محله ها با تاکید بر سازمان های مردم نهاد از محورهای پنج گانه این کنگره است.

سردارسرتیپ دوم ابولقاسم اسفندیاری با بیان این مطلب افزود: برنامه ها و نحوه اجرای این کنگره با مشارکت مدیران کل، اساتید و نخبگان علمی استان پایه ریزی و تکمیل شده است.



دبیر شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر خراسان شمالی اظهارداشت: تا کنون تعداد 20 مقاله به وبلاگ و آدرس دبیرخانه این کنگره ارسال شده است.



وی تصریح کرد: اختتامیه این کنگره در تاریخ 16 آبان 1389 در محل سالن اجتماعات فرهیختگان دانشگاه آزاد اسلامی بجنورد برگزار خواهد شد.



اسفندیاری خاطرنشان کرد: قائم مقام دبیرکل ستاد مبارزه با مواد مخدر کشور، مدیر کل فرهنگی و پیشگیری ستاد مبارزه با مواد مخدر کشور و قائم مقام و معاون آموزشی دانشگاه علامه طباطبایی در اختتامیه این کنگره حضور و به ایراد سخنرانی خواهند پرداخت.