بازیکنان کار گروهی بسیار خوبی را از خود به نمایش گذاشتند

به گزارش خبرنگار مهر در بندرعباس، وینگو بگوویچ عصر دوشنبه پس از پیروزی یک بر صفر تیمش مقابل استقلال اهواز در مسابقات هفته چهارم لیگ یک در ورزشگاه خلیج فارس بندرعباس در جمع خبرنگاران با اشاره به اینکه در نیمه اول تیم آلومینیوم بازی بهتری را به نمایش گذاشت، بیان داشت: در نیمه دوم تیم استقلال اهواز توانست تا حدودی بازی را در دست گیرد اما خوشبختانه توانستیم در این بازی مهم و حساس به پیروزی برسیم.

وی در ادامه افزود: در این دیدار در کار دفاعی بازی بهتری را به نمایش گذاشتیم و موقعیتهای کمتری را نسبت به بازیهای گذشته در اختیار حریف قرار دادیم.

سرمربی تیم آلومینیوم هرمزگان با اشاره به اینکه دیگر تیمها مقابل آلومینیوم با انگیزه زیادی بازی می کنند، اظهارداشت: در این دیدار موقعیتهای فراوانی را بر روی دروازه حریف خلق کردیم که اگر مهاجمان دقت بیشتری را از خود نشان می دادند می توانستیم به گلهای بیشتری دست یابیم.

بگوویچ اضافه کرد: بازیکنان آلومینیوم کار گروهی بسیار خوبی را از خود به نمایش گذاشتند و نسبت به بازیهای گذشته پیشرفت بیشتری را از خود نشان دادند.

وی در خصوص دلایل نیمکت نشینی مهرداد آوخ گفت: این بازیکن فقط به دلیل مسائل فنی نیمکت نشین شده است و اگر در تمرینات آمادگی بیشتری را از خود نشان دهد در بازیهای آینده به ترکیب اصلی اضافه می شود.

سرمربی تیم آلومینیوم هرمزگان در خصوص افتتاح ورزشگاه 20 هزار نفری خلیج فارس بندرعباس، عنوان کرد: این ورزشگاه، ورزشگاه خیلی زیبایی است و از زمین چمن مناسب و نور مناسبی برخوردار است.

بگوویچ افتتاح ورزشگاه خلیج فارس را به همه مردم هرمزگان تبریک گفت.