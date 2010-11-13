تحصیل دانش آموزان زیر سیاه چادرهای عشایری

به گزارش خبرنگار مهر در خرم آباد، رئیس سازمان آموزش و پرورش عشایری استان لرستان ظهر شنبه در جلسه شورای آموزش و پرورش استان لرستان در سخنانی با تاکید بر ضرورت توجه ویژه به دانش آموزان مناطق عشایری استان، اظهار داشت: در حال حاضر پنج هزار و 739 دانش آموز در مدارس عشایری استان تحت پوشش آموزش و پرورش عشایری هستند.

اسد بازگیر ادامه داد: این تعداد دانش آموز در قالب 360 مدرسه ابتدایی، 12 مدرسه راهنمایی و هفت مدرسه شبانه روزی مشغول به تحصیل هستند.

رئیس سازمان آموزش و پرورش عشایری استان لرستان با اشاره به وضعیت مدارس عشایری استان عنوان کرد: در حال حاضر 145 مدرسه عشایری استان لرستان زیر چادر تشکیل می شود.

27 درصد مدارس عشایری لرستان زیر چادر تشکیل می شود

بازگیر یادآور شد: این به این مفهوم است که در حال حاضر کلاسهای درس 27 درصد مدارس عشایری استان لرستان در زیر چادرها برپا می شود.

وی ادامه داد: مدارس یاد شده هم مربوط به عشایر لرستانی ساکن در خاک استان و هم مربوط به عشایر کوچ رو به استانهای همجوار می باشد.

42 مدرسه بخش پاپی و 16 مدرسه پلدختر زیر چادر تشکیل می شود

رئیس سازمان آموزش و پرورش عشایری استان لرستان با بیان اینکه عمده این مدارس در حاشیه راه آهن لرستان از جمله بخش پاپی قرار دارند، تصریح کرد: در این منطقه 42 مدرسه در قالب چادر ایجاد شده است.

بازگیر ادامه داد: در برخی از این مناطق اختصاص کانکس به دانش آموزان به دلیل صعب العبور این مناطق امکان پذیر نمی باشد.

وی تصریح کرد: بهترین روش برای رهایی دانش آموزان این منطقه از مدارس چادری ساخت مدارس پیش ساخته با قابلیت حمل به وسیله حیوانات در هنگام کوچ عشایر است.

رئیس سازمان آموزش و پرورش عشایری استان لرستان با اشاره به وجود 29 مدرسه در زیر چادر در شهرستان پلدختر، بیان داشت: برای این دانش آموزان می توان با اختصاص کانکس های پیش ساخته چرخدار مشکل را حل کرد.

63 مدرسه عشایری لرستان در خوزستان

بازگیر به وجود 63 مدرسه دانش آموزان عشایری لرستان در استان خوزستان اشاره کرد و گفت: این عشایر به طور عمده مربوط به شهرستانهای ازنا، الیگودرز و دورود هستند که برای کوچ پاییزه خود به استان خوزستان می روند.

وی با اشاره به تشکیل کلاسهای درس این دانش آموزان در زیر چادر، بیان داشت: این در حالی است که ما در این مناطق به ویژه شهرستان دزفول زمینی برای نصب کانکس نیز در اختیار نداریم.

رئیس سازمان آموزش و پرورش عشایری استان لرستان خواستار پیگیری استانداری لرستان در این زمینه شد و ادامه داد: نبود زمین در این مناطق موجب شده است که دانش آموزان به ناچار زیر چادر درس بخوانند.

تحصیل دانش آموزان عشایری بدون کوچکترین تجهیزات آموزشی

بازگیر به محدودیت های موجود برای تحصیل دانش آموزان زیر چادر اشاره کرد و یادآور شد: تحصیل زیر چادر دارای سختی های خاص خود است.

وی خاطرنشان کرد: با توجه به ایجاد این مدارس در زیر چادر امکان تجهیز مدارس و حتی اختصاص رایانه و تجهیزات آزمایشگاهی و کارگاهی برای این دانش آموزان وجود ندارد.

رئیس سازمان آموزش و پرورش عشایری استان لرستان تصریح کرد: حتی در صورت اختصاص تجهیزات مکانی برای نگهداری این وسایل در هنگام کوچ عشایر وجود ندارد.

مشکل دانش آموزان عشایری با کانکسهای چرخدار حل می شود

بازگیر با تاکید بر اینکه مشکلات این دانش آموزان عشایری با اختصاص کانکس های چرخدار مرتفع خواهد شد، بیان داشت: برای تهیه و خرید این کانکس ها ما نیازمند مساعدت مسئولان و یه ویژه کمک استانداری لرستان هستیم.

وی با اشاره به نیازهای موجود در این بخش به منظور ارتقا سطح تحصیلی دانش آموزان عشایری، خواستار مساعدت ویژه استانداری در این زمینه شد.

رئیس سازمان آموزش و پرورش عشایری استان لرستان عنوان کرد: وقتی امکان ایجاد فضای مناسبتر برای تحصیل این دانش آموزان وجود دارد نباید این امکان را از دانش آموزان عشایری به منظور ایجاد شرایط بهتر تحصیل دریغ کرد.

حل مشکل دانش آموزان عشایری لرستان بررسی می شود

استاندار لرستان نیز در این جلسه در سخنانی با اشاره به مشکلات دانش آموزان عشایری استان، عنوان کرد: رفع این مشکل باید از سوی مسئولین امر مورد بررسی بیشتری قرار گیرد.

حبیب الله دهمرده بر ضرورت اتخاذ بهترین راهکار برای رفع مشکل موجود تاکید کرد و بیان داشت: به طور قطع پس از نتیجه گیری نهایی و انتخاب بهترین راه حل استانداری لرستان در راستای حل مشکل این دانش آموزان مساعدت لازم را انجام خواهد داد.

وی خواستار مشارکت خیرین در این زمینه شد و بیان داشت: باید فرهنگسازی لازم به منظور جذب مشارکت های مردمی در این زمینه صورت گیرد.

استاندار لرستان با تاکید بر مشارکت مردم در راستای رفع مشکل این مدارس، ابراز امیدواری کرد با حمایت دولت و مشارکت خیرین بتوان به راهکاری اساسی برای رفع مشکلات این دانش آموزان دست یافت.