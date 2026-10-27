به گزارش خبرگزاری مهر، حسین فلاحنژاد با تأکید بر اهمیت اجرای طرحهای علمی و تخصصی در حوزه پیشگیری از آسیبهای اجتماعی در محیطهای کار اظهار داشت: شناسایی دقیق وضعیت موجود و شناخت نیازهای جامعه کارگری، زمینهساز برنامهریزی هدفمند برای ارتقای سلامت اجتماعی، پیشگیری از اعتیاد و افزایش کیفیت زندگی شاغلان است.
وی با اشاره به ضرورت توجه به سلامت اجتماعی نیروی کار تصریح کرد: نیروی انسانی سالم و توانمند یکی از مهمترین سرمایههای بنگاههای اقتصادی است و توجه به ابعاد مختلف سلامت کارگران، علاوه بر ارتقای بهرهوری، در تحکیم روابط کار و کاهش آسیبهای اجتماعی در محیطهای کاری نقش مؤثری ایفا میکند.
مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان البرز با تأکید بر ضرورت بهرهگیری از رویکردهای علمی در شناسایی و پیشگیری از اعتیاد افزود: اجرای طرحهای شیوعشناسی میتواند با فراهم کردن شناخت دقیقتر از وضعیت موجود، به شناسایی نیازها و اولویتهای جامعه کارگری کمک کرده و زمینه طراحی و اجرای برنامههای آموزشی، مشاورهای و پیشگیرانه متناسب با شرایط واحدهای اقتصادی را فراهم سازد.
فلاحنژاد با تأکید بر نقش تعامل و همکاری دستگاههای اجرایی، کارفرمایان و تشکلهای کارگری استان در پیشگیری از آسیبهای اجتماعی خاطرنشان کرد: اثربخشی برنامههای پیشگیرانه مستلزم مشارکت فعال ذینفعان، ارتقای آگاهی، توسعه دسترسی به خدمات مشاورهای و حمایتی و تقویت فرهنگ مسئولیتپذیری اجتماعی در محیطهای کار است.
وی در ادامه، حفظ کرامت انسانی و صیانت از حقوق شاغلان را از اصول اساسی اجرای برنامههای مرتبط با سلامت اجتماعی دانست و تصریح کرد: در اجرای اینگونه طرحها، رعایت محرمانگی اطلاعات، حفظ حریم خصوصی افراد و پرهیز از هرگونه نگاه انگزننده ضروری است تا زمینه مشارکت آگاهانه و اعتماد جامعه کارگری فراهم شود.
مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان البرز در پایان تأکید کرد: این اداره کل با بهرهگیری از ظرفیت بنگاههای اقتصادی و همکاری دستگاهها و نهادهای تخصصی استان، توسعه اقدامات آگاهیبخش و پیشگیرانه و حمایت از سلامت اجتماعی جامعه کارگری را در راستای صیانت از نیروی کار و ارتقای پایداری محیطهای کاری دنبال میکند.
کرج- مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان البرز از آغاز اجرای طرح شیوعشناسی اعتیاد از ابتدای آبانماه تا بیستم آبان ۱۴۰۵ با هدف ارتقای سلامت اجتماعی جامعه کارگری این استان خبر داد.
به گزارش خبرگزاری مهر، حسین فلاحنژاد با تأکید بر اهمیت اجرای طرحهای علمی و تخصصی در حوزه پیشگیری از آسیبهای اجتماعی در محیطهای کار اظهار داشت: شناسایی دقیق وضعیت موجود و شناخت نیازهای جامعه کارگری، زمینهساز برنامهریزی هدفمند برای ارتقای سلامت اجتماعی، پیشگیری از اعتیاد و افزایش کیفیت زندگی شاغلان است.
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