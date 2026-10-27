به گزارش خبرگزاری مهر، حسین فلاح‌نژاد با تأکید بر اهمیت اجرای طرح‌های علمی و تخصصی در حوزه پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی در محیط‌های کار اظهار داشت: شناسایی دقیق وضعیت موجود و شناخت نیازهای جامعه کارگری، زمینه‌ساز برنامه‌ریزی هدفمند برای ارتقای سلامت اجتماعی، پیشگیری از اعتیاد و افزایش کیفیت زندگی شاغلان است.



وی با اشاره به ضرورت توجه به سلامت اجتماعی نیروی کار تصریح کرد: نیروی انسانی سالم و توانمند یکی از مهم‌ترین سرمایه‌های بنگاه‌های اقتصادی است و توجه به ابعاد مختلف سلامت کارگران، علاوه بر ارتقای بهره‌وری، در تحکیم روابط کار و کاهش آسیب‌های اجتماعی در محیط‌های کاری نقش مؤثری ایفا می‌کند.



مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان البرز با تأکید بر ضرورت بهره‌گیری از رویکردهای علمی در شناسایی و پیشگیری از اعتیاد افزود: اجرای طرح‌های شیوع‌شناسی می‌تواند با فراهم کردن شناخت دقیق‌تر از وضعیت موجود، به شناسایی نیازها و اولویت‌های جامعه کارگری کمک کرده و زمینه طراحی و اجرای برنامه‌های آموزشی، مشاوره‌ای و پیشگیرانه متناسب با شرایط واحدهای اقتصادی را فراهم سازد.



فلاح‌نژاد با تأکید بر نقش تعامل و همکاری دستگاه‌های اجرایی، کارفرمایان و تشکل‌های کارگری استان در پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی خاطرنشان کرد: اثربخشی برنامه‌های پیشگیرانه مستلزم مشارکت فعال ذی‌نفعان، ارتقای آگاهی، توسعه دسترسی به خدمات مشاوره‌ای و حمایتی و تقویت فرهنگ مسئولیت‌پذیری اجتماعی در محیط‌های کار است.



وی در ادامه، حفظ کرامت انسانی و صیانت از حقوق شاغلان را از اصول اساسی اجرای برنامه‌های مرتبط با سلامت اجتماعی دانست و تصریح کرد: در اجرای این‌گونه طرح‌ها، رعایت محرمانگی اطلاعات، حفظ حریم خصوصی افراد و پرهیز از هرگونه نگاه انگ‌زننده ضروری است تا زمینه مشارکت آگاهانه و اعتماد جامعه کارگری فراهم شود.



مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان البرز در پایان تأکید کرد: این اداره کل با بهره‌گیری از ظرفیت بنگاه‌های اقتصادی و همکاری دستگاه‌ها و نهادهای تخصصی استان، توسعه اقدامات آگاهی‌بخش و پیشگیرانه و حمایت از سلامت اجتماعی جامعه کارگری را در راستای صیانت از نیروی کار و ارتقای پایداری محیط‌های کاری دنبال می‌کند.