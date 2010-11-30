سالانه 80 هزار میلیارد تومان یارانه به مردم داده می شود

به گزارش خبرنگار مهر، سید مسعود میر کاظمی ظهر سه شنبه در جلسه شورای اداری بهشهر افزود: بخش اعظم انرژی مصرفی مردم در طول سال و متوسط اقشار مختلف مردم به هدر می رفت که با هدفمند کردن یارانه ها مشکل اقتصادی برطرف می شود.

وی افزود: امروز همه فشارها به بهانه های مختلف توسط دشمنان بر روی دولت ملت ایران است و باید با همکاری مردم و مسئولان این فشارها بر نظام و ملت کم شود.

وزیر نفت افزود: با هدفمند کردن یارانه ها عدالت بیشتری حاصل شده و مردم طعم خوش عدالت را که استفاده بهیته از انرژی است خواهند چشید.

به گفته میرکاظمی، در سفرهای گذشته خوشبختانه اعتبارات خوبی اختصاص یافته است و امیدواریم مازندران با اختصاص بودجه در این سفر به رشد و بالندگی برسد.

فرماندار بهشهر نیز با اشاره به بیکاری 18 رصدی در بهشهر افزود: متاسفانه مردم رنج می برند و باید طعم خوش اشتغال چشانده شود.

محمدرضا البرزی از آمادگی برای احداث شهرک نفت در این شهرستان خبر داد و گفت: اسکان نیروهای شاغل در این شهرک از نیازهای ضروری استان است.

فرماندار بهشهر گفت: در سفر اول 22 مصوبه داشتیم که 27 پروژه تعریف شده و چهار پروژه تکمیل شده و 55 درصد پیشرفت داشته ایم.

در سفر دوم دولت به شهرستان،31 پروژه تعریف و دو پروژه تکمیل و 35 درصد پیشرفت داشتیم که نیازمند تخصیص اعتبارات مالی مناسب در این راستا است.