  1. استانها
  2. مازندران
۹ آذر ۱۳۸۹، ۱۵:۰۹

در هدفمندی یارانه ها؛

سالانه 80 هزار میلیارد تومان یارانه به مردم داده می شود

سالانه 80 هزار میلیارد تومان یارانه به مردم داده می شود

ساری - خبرگزاری مهر: وزیر نفت از اختصاص هزار میلیارد تومان یارانه به صورت متوسط به اقشار مختلف مردم در طرح هدفمند کردن یارانه ها خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، سید مسعود میر کاظمی ظهر سه شنبه در جلسه شورای اداری بهشهر افزود: بخش اعظم انرژی مصرفی مردم در طول سال و متوسط اقشار مختلف مردم به هدر می رفت که با هدفمند کردن یارانه ها مشکل اقتصادی برطرف می شود.

وی افزود: امروز همه فشارها به بهانه های مختلف توسط دشمنان بر روی دولت ملت ایران است و باید با همکاری مردم و مسئولان این فشارها بر نظام و ملت کم شود.

وزیر نفت افزود: با هدفمند کردن یارانه ها عدالت بیشتری حاصل شده و مردم طعم خوش عدالت را که استفاده بهیته از انرژی است خواهند چشید.

به گفته میرکاظمی، در سفرهای گذشته خوشبختانه اعتبارات خوبی اختصاص یافته است و امیدواریم مازندران با اختصاص بودجه در این سفر به رشد و بالندگی برسد.

فرماندار بهشهر نیز با اشاره به بیکاری 18 رصدی در بهشهر افزود: متاسفانه مردم رنج می برند و باید طعم خوش اشتغال چشانده شود.

محمدرضا البرزی از آمادگی برای احداث شهرک نفت در این شهرستان خبر داد و گفت: اسکان نیروهای شاغل در این شهرک از نیازهای ضروری استان است.

فرماندار بهشهر گفت: در سفر اول 22 مصوبه داشتیم که 27 پروژه تعریف شده و چهار پروژه تکمیل شده و 55 درصد پیشرفت داشته ایم.

در سفر دوم  دولت به شهرستان،31 پروژه تعریف و دو پروژه تکمیل و 35 درصد پیشرفت داشتیم که نیازمند تخصیص اعتبارات مالی مناسب در این راستا است.

کد مطلب 1201688

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها