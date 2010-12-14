اعمال محدودیتهای ترافیکی در جاده های مازندران

به گزارش خبرگزاری مهر، رفت و آمد موتورسیکلت ها از ساعت 12 چهارشنبه 24 آذر ماه تا ساعت 23 روز جمعه 26 آذر ماه از محورهای کرج - چالوس، هراز، فیروزکوه و مسیر بازگشت ممنوع است.

تردد انواع تریلر و کامیون از محور کرج - چالوس همانند روزهای گذشته ممنوع است و رفت و آمد انواع وسایل نقلیه از ساعت 13 و 30 دقیقه تا ساعت 22 و 30 دقیقه روز جمعه 26 آذر ماه سال جاری از کرج به سمت مرزن آباد ممنوع بوده است.



تردد انواع وسایل نقلیه از ساعت 16 تا 22:30 از 15 کیلومتری بالای مرزن آباد به سمت کرج به صورت یکطرفه خواهد بود.



بر این اساس، تردد تمامی تریلرها از محور هراز همچنان ممنوع است.



مازندران از طریق سه محور هراز، کندوان و سوادکوه با مرکز کشور در ارتباط است.