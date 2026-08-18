به گزارش خبرنگار مهر، محمدحافظ حکمی شامگاه سهشنبه در نشستهای کارگروه توسعه اقتصاد دیجیتال و سند تحول دیجیتال و شورای راهبری ارتباطات و فناوری اطلاعات استان سمنان که در اداره کل ارتباطات و فناوری اطلاعات استان برگزار شد، از هوشمندسازی صنعت، کشاورزی و معدن بهعنوان یکی از رویکردهای دولت چهاردهم یاد کرد.
معاون فناوری، نوآوری و امور بینالملل وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات با اشاره به ظرفیتهای گسترده کشور در زمینه هوشمندسازی معادن، اظهار کرد: هوشمندسازی این بخش میتواند در کاهش حوادث و اتفاقات حوزه معدن نیز مؤثر باشد.
وی با بیان اینکه استان سمنان ظرفیتهای قابل توجهی در زمینه هوشمندسازی معادن دارد، افزود: موضوع هوشمندسازی بخشهای صنعت، معدن و کشاورزی در وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات بهصورت کلی مورد بررسی قرار گرفته است.
حکمی، هوشمندسازی معادن را یکی از ظرفیتهای مهم توسعه اقتصاد دیجیتال در استان سمنان دانست و گفت: خوشبختانه در کشور از نظر فنی چالش جدی برای هوشمندسازی معادن وجود ندارد و میتوان از ظرفیتهای موجود در این زمینه بهره گرفت.
معاون فناوری، نوآوری و امور بینالملل وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات همچنین بر ضرورت استفاده از ظرفیتهای داخلی کشور تأکید کرد و افزود: بهرهگیری از توان جوانان و فراهم کردن زمینه برای استفاده از ظرفیتهای داخلی، از جمله موضوعات مورد تأکید وزارت ارتباطات است.
وی خاطرنشان کرد: ایجاد بستر مناسب برای بهکارگیری توانمندیهای داخلی و ظرفیت جوانان کشور میتواند در مسیر توسعه فناوری و هوشمندسازی بخشهای مختلف، از جمله صنعت، معدن و کشاورزی، مورد استفاده قرار گیرد.
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