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۲۸ مرداد ۱۴۰۵، ۲:۳۸

استان سمنان در خط مقدم هوشمندسازی معادن؛ فناوری به خدمت می‌آید

استان سمنان در خط مقدم هوشمندسازی معادن؛ فناوری به خدمت می‌آید

سمنان- معاون وزیر ارتباطات با تأکید بر ظرفیت‌های گسترده سمنان در هوشمندسازی معادن گفت: استفاده از فناوری‌های نوین می‌تواند علاوه بر توسعه اقتصاد دیجیتال، به کاهش حوادث معدنی نیز کمک کند.

به گزارش خبرنگار مهر، محمدحافظ حکمی شامگاه سه‌شنبه در نشست‌های کارگروه توسعه اقتصاد دیجیتال و سند تحول دیجیتال و شورای راهبری ارتباطات و فناوری اطلاعات استان سمنان که در اداره کل ارتباطات و فناوری اطلاعات استان برگزار شد، از هوشمندسازی صنعت، کشاورزی و معدن به‌عنوان یکی از رویکردهای دولت چهاردهم یاد کرد.

معاون فناوری، نوآوری و امور بین‌الملل وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات با اشاره به ظرفیت‌های گسترده کشور در زمینه هوشمندسازی معادن، اظهار کرد: هوشمندسازی این بخش می‌تواند در کاهش حوادث و اتفاقات حوزه معدن نیز مؤثر باشد.

وی با بیان اینکه استان سمنان ظرفیت‌های قابل توجهی در زمینه هوشمندسازی معادن دارد، افزود: موضوع هوشمندسازی بخش‌های صنعت، معدن و کشاورزی در وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات به‌صورت کلی مورد بررسی قرار گرفته است.

حکمی، هوشمندسازی معادن را یکی از ظرفیت‌های مهم توسعه اقتصاد دیجیتال در استان سمنان دانست و گفت: خوشبختانه در کشور از نظر فنی چالش جدی برای هوشمندسازی معادن وجود ندارد و می‌توان از ظرفیت‌های موجود در این زمینه بهره گرفت.

معاون فناوری، نوآوری و امور بین‌الملل وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات همچنین بر ضرورت استفاده از ظرفیت‌های داخلی کشور تأکید کرد و افزود: بهره‌گیری از توان جوانان و فراهم کردن زمینه برای استفاده از ظرفیت‌های داخلی، از جمله موضوعات مورد تأکید وزارت ارتباطات است.

وی خاطرنشان کرد: ایجاد بستر مناسب برای به‌کارگیری توانمندی‌های داخلی و ظرفیت جوانان کشور می‌تواند در مسیر توسعه فناوری و هوشمندسازی بخش‌های مختلف، از جمله صنعت، معدن و کشاورزی، مورد استفاده قرار گیرد.

کد مطلب 6920861

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