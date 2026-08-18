به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام مرتضی مطیعی در دیدار با معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات همزمان با شامگاه سه شنبه و در دفتر خود با اشاره به بروز برخی معضلات و به خصوص نفوذ دشمنان در حوزه فضای مجازی و اینترنت، بیان کرد: ارتقای سواد رسانه ای خانواده ها ضرورت دارد.

وی با اشاره به افزایش دسترسی نوجوانان به محتوای نامناسب در فضای مجازی افزود: در گذشته دسترسی نوجوانان به محتوای مجرمانه و غیراخلاقی بسیار دشوار بود، اما امروز متاسفانه ابزار دسترسی به انواع محتوا در اختیار آنان قرار دارد و دشمن نیز از همین ظرفیت برای انحراف، نفوذ و حتی جذب افراد برای جاسوسی استفاده می‌کند.

نماینده ولی فقیه در استان سمنان گفت: بسیاری از والدین به دلیل شرایط شغلی و زندگی، از خطراتی که فرزندانشان در فضای مجازی با آن مواجه هستند اطلاع کافی ندارند بنابراین آموزش خانواده‌ها از طریق مدارس و انجمن‌های اولیا و مربیان ضروری است.

مطیعی در ادامه با انتقاد از برخی فضاسازی‌ها علیه اقدامات صیانتی در حوزه فضای مجازی اظهار کرد: نباید برنامه‌ریزی برای هر اقدامی به‌منظور صیانت از کودکان و نوجوانان، مانع پیشرفت علمی کشور معرفی شود؛ بلکه باید بررسی کنیم چه میزان از استفاده ما از فناوری‌ها علمی و مفید و چه میزان از آن آلوده و آسیب‌زا است.

وی در پایان با اشاره به گسترش استفاده از هوش مصنوعی و در دسترس بودن ابزارهای کاربردی آن خاطرنشان کرد: امروز مسئولیت مدیران حوزه ارتباطات بسیار سنگین‌تر از گذشته است و اگر دشمن برای دسترسی گسترده و رایگان به برخی فناوری‌ها هزینه می‌کند، نباید تصور کرد که از سر دلسوزی است! باید مراقب باشیم دشمن از این ابزارها برای خارج کردن جوانان از مسیر فرهنگ علوی، حسینی و مهدوی استفاده نکند.