۲۳ آذر ۱۳۸۹، ۱۴:۵۹

16 مرکز آموش صنایع دستی در گلستان دایر شد

گرگان - خبرگزاری مهر: مدیرکل میراث فرهنگی، صایع دستی و گردشگری گلستان گفت: 16 مرکز آموزش صنایع دستی در استان دایر شده است.

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، فریدون فعالی ظهر سه شنبه در نشست این اداره کل از شروع دوره چهارم آموزش صنایع دستی و هنرهای سنتی گلستان،  با آموزش 17 رشته صنایع دستی بومی وغیربومی در این مراکز خبر داد.

وی اظهار داشت:  این رشته های بومی وغیربومی در 14 مرکز صنایع دستی درسطح استان در شهرستان های گرگان، گنبد، رامیان، ازادشهر، کلاله، مینودشت، آق قلا، کردکوی، بندرترکمن، بندرگز، گمیشان و 2 مرکز در روستای قلعه قافه مینودشت و قرن آباد گرگان آموزش داده می شوند.
 
فعالی افزود: در این دوره از آموزش ها درراستای توسعه وترویج صنایع دستی استان، کلیه مربیان در رشته های تخصصی خود به تولید محصولات صنایع دستی با کیفیت بالا می پردازند و طراحی این محصولات که به صورت کاربردی است توسط کارشناسان طراح صنایع دستی صورت می گیرد.

وی ادامه داد: تولید این محصولات با کیفیت، راه را جهت سوق صنایع دستی استان به سمت بازارهای بین المللی هموار کرده و علاقمندان نیز می توانند از الگوهای کاربردی با تولید این محصولات به صورت انبوه بهره برند.

وی اظهار داشت: رشته های گلیم بافی، پلاس بافی، نگارگری، سوزن دوزی شاهکوه، سرمه دوزی، چهل تکه، نواربافی کتول، البسه محلی، معرق، سوزن دوزی ترکمن، زیورآلات، پلاس، ابریشم بافی، جاجیم بافی، سفالگری، طراحی سنتی وقزاق دوزی از رشته های آموزشی این دوره است.
 
