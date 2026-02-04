جشن میلاد امام زمان در استان سمنان؛ نورباران دل های مردم پرامید

خبرگزاری مهر، گروه استان ها: مردم استان سمنان این روزها در جشن های مرتبط با نیمه شعبان، سالروز ولادت با سعادت امام زمان(عج) و مقارن با آن، جشن های سالروز پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی شرکت می کنند.

این روزها استان سمنان میزبان پویش های مختلفی از جمله مهدی(عج) جان ایران و انقلاب مهدی و ... است که از سوی سازمان تبلیغات اسلامی و برخی نهادهای دیگر فرهنگی مانند شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان سمنان و ... برگزار می شوند.پویش هایی که همه شان یک هدف دارند، جلب مشارکت های مردم در برگزاری مراسم نیمه شعبان.

حجت الاسلام علیرضا قنبری مدیرکل تبلیغات اسلامی استان سمنان به خبرنگار مهر، می گوید: پویش تا انقلاب مهدی(عج) از آن دست برنامه های محوری نیمه شعبان امسال است که با استقبال گسترده مردم استان سمنان علیرغم سرمای هوا برگزار و مورد استقبال چشم گیری هم قرار گرفته است.

۲۵۰ موکب مردمی در استان سمنان به مناسبت نیمه شعبان و همچنین ایام الله دهه فجر انقلاب اسلامی برپا شده است

قنبری با بیان اینکه بیش از ۲۵۰ موکب مردمی در استان سمنان به مناسبت نیمه شعبان و همچنین ایام الله دهه فجر انقلاب اسلامی برپا شده است، افزود: فعال‌سازی ظرفیت‌های مردمی در سطح محلات اساس و محور پویش تا انقلاب مهدی(عج) بود که شاهد استقبال خوب مردم در محلات مختلف استان هم هستیم.

وی با بیان اینکه آنچه در پویش «تا انقلاب مهدی» دنبال می‌شود، صرفاً برگزاری مناسک نیست، بلکه تقویت یک فهم اجتماعی از انتظار است، افزود: این پویش به دنبال آن است که مردم از تماشاگر به کنشگر تبدیل شوند و در نتیجه محوریت برنامه ها و اداره موکب ها همگی بر عهده مردم خواهد بود.

مدیرکل تبلیغات اسلامی استان سمنان با بیان اینکه امسال هم مانند سال قبل شاهد جشن‌های محله‌محور و مشارکت‌های خودجوش مردمی بودیم، تاکید کرد: این جشن ها در اقصی نقاط استان سمنان حتی با سرمای هوا به عشق مولا امام زمان(عج) برگزار و با استقبال پرشور مردم هم روبرو شده است.

در ۱۴ نقطه استان سمنان با محوریت مساجد این ویژه برنامه معنوی برگزار شد

قنبری دومین برنامه محوری این ایام را احیای نیمه شعبان اعلام کرد و ابراز داشت: در ۱۴ نقطه استان با محوریت مساجد این ویژه برنامه معنوی برگزار شد.

نماینده ولی فقیه در استان سمنان در گفتگو با خبرنگار مهر، ضمن اشاره به تقارن ایام نیمه شعبان و ولادت با سعادت حضرت ولی عصر(عج) با ایام الله دهه فجر انقلاب اسلامی بیان کرد: این تقارن به ما گوشزد می کند که هر قدمی برای استحکام انقلاب اسلامی برداریم یک قدم به ظهور امام زمان(عج) نزدیک شده ایم.

حجت الاسلام مرتضی مطیعی انتظار فرج را فضیلت نامید و با اشاره به آیه ۵۵ سوره نور بیان کرد: موضوع ظهور و فرج حضرت بقیة‌الله(عج) در این آیه بیان شده به طوری که خداوند وعده می دهد که کسی برای برقراری عدل و داد ظهور خواهد کرد و در تمام عالم تاثیر می گذارد.

وی افزود: وقتی آیات قرآن در مورد مهدویت در کنار یکدیگر قرار می‌گیرند، روشن می‌شود که روزی باید فرا برسد که یک منجی جهانی برای گسترش عدالت ظهور کند و همه عالم را پس از آنکه از ظلم و ستم پر شده است، به مرکز عدالت و قسط تبدیل نماید.

امام جمعه سمنان همچنین بیان می کند: این وعده الهی شرط‌هایی نیز دارد. خداوند می‌فرماید «الَّذینَ آمَنوا» و «عَمِلُوا الصّالِحات»؛ یعنی دو شرط اساسی دارد: نخست ایمان و دوم عمل صالح. خداوند به بندگان خود وعده داده است و وعده خداوند تخلف‌ناپذیر است. هنگامی که وعده الهی مطرح می‌شود، بازگشتی در آن نیست.

حجت الاسلام سید علیرضا آرامی امام جمعه گرمسار و کارشناس مسائل دینی نیز در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره اهمیت تقارن بین نیمه شعبان و ولادت با سعادت حضرت ولی عصر(عج) و جشن های انقلاب اسلامی بیان کرد: این دو رویداد یک اشتراک دارند و آن هم وظیفه ما در قبال آنان است که رهبر معظم انقلاب اسلامی از آن به عنوان جهاد تبیین یاد می کنند.

هیچ کاری مهم‌تر از آگاهی دادن به نسل جوان نیست

آرامی ضمن بیان اینکه امروز هیچ کاری مهم‌تر از روشن کردن ذهن نسل جوان و آگاهی دادن به این نسل نیست، بیان کرد: باید از ظرفیت هایی مانند اعیاد نیمه شعبان و همچنین جشن های بزرگ سالروز پیروزی انقلاب اسلامی بهره گیری کرد و برای نسل جوان از اهمیت انتظار و امتداد انقلاب صحبت کرد.

امروز بعد از ظهر همچنین قرار است در سراسر استان سمنان مراسم شادپیمایی مردمی برگزار شود.

مراسم شادپیمایی به همت مردم و با موکب های پذیرایی و فرهنگی و مهدوی قرار است در ۱۵ نقطه استان سمنان برگزار شود

طبق اعلام اداره کل تبلیغات اسلامی استان سمنان مراسم شادپیمایی به همت مردم و با موکب های پذیرایی و فرهنگی و مهدوی قرار است در ۱۵ نقطه استان سمنان برگزار شود و مردم در مراسم جشن بزرگ میلاد حضرت ول عصر(عج) مشارکت دارند.

این شادپیمایی‌ از امامزاده اشرف تا امامزاده یحیی(ع) در سمنان و در شاهرود از مدرسه قلعه به سمت میدان جمهوری برگزار خواهد شد. در گرمسار این مراسم مردمی حد فاصل میدان امام تا میدان شهدا و در مهدیشهر از میدان ولیعصر(عج) به سمت حسینیه المهدی(عج) برگزار می شود.

تبلیغات اسلامی استان سمنان همچنین برنامه ریزی کرده که در میامی مراسم شادپیمایی مردمی نیمه شعبان در میامی از میدان امام رضا(ع) تا میدان بسیج و در ایوانکی از مسجد جامع تا میدان امام(ره) با استقرار موکب های مردمی و به همت مردم متدین این دو شهر برگزار شود.