استفاده از تحقیقات در طرحهای ترافیک شهری ضروری است

به گزارش خبرنگار مهر در قزوین، اولین نشست هم اندیشی مدیران حوزه معاونت ترافیک شهرداری قزوین با دانشجویان راه و ترابری وحمل ونقل ظهر امروز در سالن اجتماعات دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) قزوین برگزار شد.

سید مهدی همدانی معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری قزوین در این نشست با اشاره به تاریخچه حمل و نقل در جهان گفت: متولی حمل و نقل بار و مسافر در کشور ما در بهمن ماه سال 86 در محدوده درون شهری و برون شهری مشخص شد و با توجه به شروع به کار جدی شهرداری ها در حوزه حمل و نقل از سال86 ، مدیران میانی در ارتقاء و ساماندهی این بخش می توانند نقش بسزایی داشته باشند.

ابوالفضل ذوالقدر، مدیر عامل پایانه های مسافربری شهرداری قزوین نیز در این جلسه با اشاره به اقدامات انجام شده اظهارداشت: با ایجاد پایانه دانشجویی در خصوص ساماندهی و تسهیل رفت و آمد دانشجویان اقدامات خوبی انجام خواهد شد.

محمد حسن ایران خواه، مدیرعامل سازمان اتوبوسرانی شهرداری قزوین نیز در این نشست گفت: خوشبختانه با اقداماتی که صورت گرفته کارکرد سیستم اتوبوسرانی از20 به 35 درصد ارتقاء یافته است.

وی تصریح کرد: رشد خصوصی سازی ناوگان و کنترل هوشمند مجموعه را تا حدودی به اهدافش نزدیک تر کرده است و تلاش می کنیم با برنامه ریزی های صورت گرفته رضایت مردم را جلب کنیم.

امینی از اساتید دانشگاه نیز ضرورت استفاده از کارهای تحقیقیاتی در اجرای طرح های ترافیک را یادآورشد و گفت: دانشگاهها با امکانات پژوهشی و تحقیقاتی بسیاری که دارند می توانند امکانات خود را در اختیار بخش های مختف صنعت قرار دهند تا دستاوردهای بیشتری حاصل شود.

در پایان این مراسم جلسه پرسش و پاسخ با حضور مدیران شهرداری قزوین برگزار شد.