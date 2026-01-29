به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام والمسلمین مطهری اصل صبح پنجشنبه در نشست فعالین کانون های فرهنگی اداره کل تبلیغات اسلامی آذربایجان شرقی با اشاره به آسیبشناسی فعالیتهای فرهنگی در تبریز و استان آذربایجان شرقی، اظهار داشت: یکی از مشکلات اصلی ما این است که با وجود داشتن امکانات، نیروی انسانی متعهد و افراد خوشفکر، به دلیل عدم هماهنگی و «جزیرهای عمل کردن»، از اهداف عالی عقب ماندهایم.
امام جمعه تبریز با بیان اینکه حدود ۶۴ کانون فرهنگی در سطح استان فعال هستند، گفت: نهادهای مختلفی از جمله سازمان تبلیغات، امور مساجد و هیئتها هر کدام به صورت مستقل کار میکنند و متأسفانه هیچکدام حاضر نیستند زیر بار دیگری بروند. این استقلال فینفسه بد نیست، اما نبود یک نقطه اتصال باعث هدررفت انرژی میشود.
وی افزود: پیشنهاد این است که کانونها یک «مجمع» تشکیل دهند. لازم نیست همه ۶۴ کانون هر هفته جلسه بگذارند، بلکه میتوانند ۳ تا ۵ نفر را به عنوان نماینده یا هیئت امنا انتخاب کنند تا رابط میان کانونها و نهادهای حاکمیتی باشند. این مجمع میتواند مشکلات را احصا کرده و برای حل آنها مشورت دهد.
حجتالاسلام والمسلمین مطهری اصل با انتقاد از روحیه تکروی تصریح کرد: اینکه بگوییم «من آن طرفی هستم و تو این طرفی» و نیروهای انقلابی نتوانند دور یک میز بنشینند، آفت بزرگی است. هر کس میخواهد بگوید «من» این کار را کردم. در حالی که خداوند در قرآن میفرماید همه چیز به دست اوست و از کلمه «من» و غرور بیجا بیزار است.
نماینده ولی فقیه در استان در بخش دیگری از سخنان خود به تحلیل حوادث و اغتشاشات اخیر پرداخت و با ارائه آمارهایی گفت: در کل کشور، کسانی که در کف خیابان دست به اغتشاش زدند نسبت به جمعیت ۸۵ میلیونی ایران بسیار اندک بودند.
امام جمعه تبریز با استفاده از تمثیلهای قرآنی، بر لزوم وحدت نیروهای مومن تأکید کرد و گفت: همانطور که پدر و مادر از دیدن فرزندانشان دور یک سفره لذت میبرند، خداوند متعال نیز دوست دارد بندگانش را در حال «وحدت و اجتماع» ببیند.
وی خاطرنشان کرد: ما همه فرزندان معنوی پیامبر و اهلبیت (ع) هستیم. چرا باید یک هیئت از هیئت دیگر یا یک مجموعه فرهنگی از مجموعه دیگر بدش بیاید؟ اگر میخواهیم در کار فرهنگی، سیاسی و اقتصادی موفق شویم، باید «با هم» باشیم. تکروی باعث میشود که حتی با وجود تلاش زیاد، برکت از کار برود.
حجتالاسلام والمسلمین مطهری اصل در پایان ضمن تقدیر از برگزارکنندگان این نشست، بر استقلال کانونهای فرهنگی تأکید کرد و گفت: حُسن این مجمع این است که وابسته به بروکراسی اداری نیست و ماهیت مردمی دارد.
وی ابراز امیدواری کرد که با تشکیل این مجمع، از موازیکاری جلوگیری شده و کانونهای فرهنگی بتوانند در تربیت نسل جوان و مقابله با جنگ نرم دشمن مؤثرتر عمل کنند.
