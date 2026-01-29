به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اینترستینگ انجینرینگ، ایلان ماسک مدیر ارشد اجرایی این شرکت به سرمایه گذاران اعلام کرده تولید مدل‌های قدیمی خودروهای برقی را متوقف خواهد کرد.

او طی جلسه ای با سرمایه گذاران اعلام کرد تسلا تولید خودروی «مدل اس» و«مدل ایکس اس یو وی» را متوقف خواهد کرد که نشان دهنده گذری تعیین کننده از طرح قدیمی تولید خودرو و به سمت هوش مصنوعی و روباتیک است.

همراه این بیانیه درآمد سه ماهانه شرکت نیز منتشر شد که نشان می داد فروش خودرو کاهش یافته و سودآوری بهتر از پیش بینی ها بوده است. زمانبندی اعلام این خبر نشان دهنده اهمیت تغییر اولویت های شرکت در حالی است که ماسک سعی دارد آینده آن براساس روباتیک، خودکارسازی و سیستم های مبتنی بر هوش مصنوعی به جای خودروهای برقی سنتی بسازد.

مدل های ایکس و اس از قدیمی‌ترین خودروهای تسلا هستند. مدل اس بیش از یک دهه پیش عرضه شد و به تثبیت جایگاه این شرکت به عنوان یک خودروساز جدی در بازار آمریکا کمک کرد. مدل ایکس با درهای متمایز بال شاهین و جایگاه ممتاز خود، پس از آن عرضه شد.

همچنین ماسک اعلام کرد کارخانه فرمونت واقع در کالیفرنیا که هم اکنون دو مدل در آنجا ساخته می شود تغییر کاربری می یابد. این واحد به جای ساخت خودرو برای تولید روبات انسان نمای اوپتیموس به کار می رود.

کارخانه فرمونت نقشی اساسی در عملیات های تسلا در آمریکا دارد و این تغییر را به یک جدایی نمادین از تمرکز قبلی این شرکت بر خودروهای برقی پیشرفته تبدیل می‌کند. به گفته ایلان ماسک هدف بلندمدت این شرکت تولید یک میلیون روبات در سال در کارخانه فرمونت است.