موفقیت شبکه دانش آموزی هلال احمر در جشنواره فیلم عمار

به گزارش خبرگزاری مهر، سید هاشم حسینی‌المدنی رئیس سازمان جوانان جمعیت هلال‌احمر با اعلام این خبر گفت: در پی راهبری و تأکید رئیس و دبیرکل محترم جمعیت هلال‌احمر و اطلاع‌رسانی هدفمند در شبکه هلالیتا، دانش‌آموزان عضو این شبکه در جشنواره عمار شرکت کردند و توانستند با تولید آثار خلاقانه، جایگاه شایسته‌ای به دست آورند.

وی با اشاره به نقش شبکه دانش‌آموزی هلالیتا در این موفقیت افزود: شبکه هلالیتا صرفاً یک بستر اطلاع‌رسانی نیست، بلکه تلاش شده است به شبکه‌ای فعال برای شناسایی، هدایت و بروز استعدادهای فرهنگی و هنری دانش‌آموزان تبدیل شود. در این فضا، نوجوانان علاوه بر آشنایی با مأموریت‌های انسانی و اجتماعی هلال‌احمر، فرصت می‌یابند دغدغه‌ها و نگاه خود را با زبان هنر بیان کنند. موفقیت در جشنواره عمار نشان داد که اعتماد به نسل نوجوان و میدان دادن به آن‌ها، می‌تواند به تولید روایت‌های اثرگذار منجر شود.

بر اساس این گزارش، آثار باران میرزایی از شهرستان کرج استان البرز، حسین سارانی از شهرستان هیرمند استان سیستان و بلوچستان و فاطمه مهاجرانی از شهرستان کبودرآهنگ استان همدان، در بخش «پویش فیلم ما» شانزدهمین جشنواره مردمی فیلم عمار به‌عنوان آثار منتخب معرفی شدند. این آثار با محوریت جنگ ۱۲ روزه و در قالب‌هایی همچون رجزخوانی، شعرخوانی و روایت‌های حماسی تولید شده‌اند.

رئیس سازمان جوانان جمعیت هلال‌احمر با تأکید بر تولید این آثار با تلفن همراه تصریح کرد: یکی از نقاط قوت این بخش از جشنواره گسترش امکان تولید محتوا برای عموم بود. استفاده از تلفن همراه این امکان را فراهم کرد که نوجوانان در نقاط مختلف کشور، بدون نیاز به تجهیزات حرفه‌ای، ایده‌ها و نگاه خود را به تصویر بکشند. این رویکرد به‌ویژه برای مناطق کمتر برخوردار اهمیت دارد و نشان می‌دهد خلاقیت و پیام، مهم‌تر از امکانات فنی است.

حسینی‌المدنی درباره مواجهه نسل نوجوان با موضوع جنگ ۱۲ روزه نیز اظهار کرد: آنچه در آثار برگزیده مشاهده شد، نگاهی صادقانه، احساسی و در عین حال خلاقانه به یک موضوع مهم تاریخی بود. این آثار نشان می‌دهد نوجوانان امروز صرفاً مخاطب روایت‌های آماده نیستند، بلکه تلاش می‌کنند با زبان خودشان(از شعر تا روایت‌های حماسی)با مفاهیم ملی و هویتی ارتباط برقرار کنند؛ نگاهی که می‌تواند به غنای جریان فرهنگی کشور کمک کند.

فراخوان بخش «پویش فیلم ما» شانزدهمین جشنواره مردمی فیلم عمار با هدف تشویق عموم مردم، به‌ویژه نوجوانان، به تولید محتوای فرهنگی و هنری با تلفن همراه منتشر شد و در نهایت ۶ اثر به‌عنوان آثار برگزیده معرفی شدند که نیمی از آن‌ها متعلق به اعضای شبکه دانش‌آموزی جمعیت هلال‌احمر است.

در بخش پایانی آیین معرفی آثار برگزیده، خانواده شهید امدادگر محمود مرادی غیاث‌آبادی نیز در مراسم حضور یافتند و جوایز برگزیدگان این بخش را اهدا کردند.

نمایش آثار منتخب جشنواره از دوم تا هشتم بهمن‌ماه در سینما بهمن تهران برگزار شد.