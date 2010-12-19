ایده های نوآورانه در حوزه هسته ای حمایت می شود

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، عبدالله صولت ثنا شامگاه شنبه در حاشیه نمایشگاه فناوریهای نوین در دانشگاه گلستان افزود: دانشجویان باید ایده های خود را به نتایج واقعی، کارآفرینی و افزایش ثروت تبدیل کنند.

وی اظهار داشت: یکی از حوزه های فعال این سازمان، معاونت کاربردهای فناوریهای نوین است و کسانی که صاحب ایده های نوین هستند و ایده های آنها منجر به تولید ثروت می شود، حمایت می شوند.

صولت ثنا خاطرنشان کرد: این حمایتها بصورت ریالی است و برای صاحبان طرح و ایده سرمایه گذاری می کنیم و کسانی که صاحب طرح و یا ایده ای هستند می توانند به این معاونت مراجعه کنند.

معاون کاربردهای فناوریهای نوین سازمان انرژی اتمی گفت: سازمان یا صاحبان ایده مشارکت می کنند و سرمایه گذاران با در اختیار دادن وام و امکانات و تجهیزات و تاسیسات خواهد توانست ایده هایشان را به نتیحه رسانند.

وی خاطرنشان کرد: کشورهای دیگر به ما می گویند به دنبال سوخت و نیروگاه نرویم و نداشتن نیروگاه بدون تولید سوخت یعنی خودمان چرخه سوخت هسته ای را نخواهیم چرخاند.

صولت ثنا یادآورشد: کشور ما باید خود قدرت و ثروت داشته باشد و دستیابی به انرژی هسته ای بسیار با اهمیت است.

معاون کاربردهای فناوریهای نوین سازمان انرژی اتمی کشور بیان داشت: سیاستهای دولت حمایت از کارآفرینی، حمایت از صاحبان اندیشه هایی که منجر به تولید ثروت می شود، است.

صولت ثنا عنوان کرد: حمایتهای دولت در حوزه های مختلف وزارت صنایع و معادن، نهادهای ریاست جمهوری و سازمان انرژی اتمی است.