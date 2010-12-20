سیلندر گاز در بوشهر کوپنی می شود

مسعود نصوری در گفتگو با خبرنگار مهر در بوشهر با بیان اینکه قیمت هر سیلندر گاز سه هزار و 400 تومان است، اظهار داشت: از پایان دی ماه سیلندر گاز با کالابرگ توزیع خواهد شد که هر خانوار در ماه دو کالابرگ دریافت خواهد کرد .

وی اظهار داشت: نفت گاز به شرکتهای اتوبوسرانی طبق سهمیه قبلی و به قیمت هر لیتر 150 تومان تحویل می شود .

معاون امور عمرانی استاندار بوشهر گفت: اصناف باید به ازای هر لیتر نفت گاز براساس سهمیه قبلی 350 تومان و شناورهای باری ایرانی برای تردد در آبهای داخلی 150 تومان پرداخت کنند .

نصوری افزود: قیمت هر لیتر بنزین معمولی برای شناورهای تفریحی و باری 700 تومان و برای شناورهای صیادی و سفاری 400 تومان تعیین شده است .

وی اضافه کرد: برای حمایت از آژانسها و تاکسیهای دوگانه سوز 100 لیتر به سهمیه سوخت آنها اضافه شده و به 300 لیتر با قیمت 100 تومان رسیده است .

معاون امور عمرانی استاندار بوشهر با اشاره به اینکه سهمیه نفت گاز بخش کشاورزی استان یک میلیون و 413 هزار لیتر است که میان کشاورزان توزیع می شود، گفت: قیمت هر لیتر نفت گاز بخش کشاورزی 150 تومان است.