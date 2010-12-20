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۲۹ آذر ۱۳۸۹، ۱۶:۰۳

در گفتگو با مهر عنوان شد:

سیلندر گاز در بوشهر کوپنی می شود

سیلندر گاز در بوشهر کوپنی می شود

بوشهر - خبرگزاری مهر: معاون امور عمرانی استاندار بوشهر از توزیع سیلندر گاز از اول بهمن ماه سال جاری توسط کالابرگ در استان بوشهر خبر داد.

مسعود نصوری در گفتگو با خبرنگار مهر در بوشهر با بیان اینکه قیمت هر سیلندر گاز سه هزار و 400 تومان است، اظهار داشت: از پایان دی ماه سیلندر گاز با کالابرگ توزیع خواهد شد که هر خانوار در ماه دو کالابرگ دریافت خواهد کرد.

وی اظهار داشت: نفت گاز به شرکتهای اتوبوسرانی طبق سهمیه قبلی و به قیمت هر لیتر 150 تومان تحویل می شود.

معاون امور عمرانی استاندار بوشهر گفت: اصناف باید به ازای هر لیتر نفت گاز براساس سهمیه قبلی 350 تومان و شناورهای باری ایرانی برای تردد در آبهای داخلی 150 تومان پرداخت کنند.

نصوری افزود: قیمت هر لیتر بنزین معمولی برای شناورهای تفریحی و باری 700 تومان و برای شناورهای صیادی و سفاری 400 تومان تعیین شده است.

وی اضافه کرد: برای حمایت از آژانسها و تاکسیهای دوگانه سوز 100 لیتر به سهمیه سوخت آنها اضافه شده و به 300 لیتر با قیمت 100 تومان رسیده است.

معاون امور عمرانی استاندار بوشهر با اشاره به اینکه سهمیه نفت گاز بخش کشاورزی استان یک میلیون و 413 هزار لیتر است که میان کشاورزان توزیع می شود، گفت: قیمت هر لیتر نفت گاز بخش کشاورزی 150 تومان است.

کد مطلب 1213395

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