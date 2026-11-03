به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ایتینگ ول، سبزیجات برگ‌دار به دلیل سرشار بودن از مواد مغذی مفید برای استخوان‌ها، به‌طرز شگفت‌انگیزی برای سلامت اسکلت بدن سودمندند.

با این حال، به گفته «ماریسا کارپ»، متخصص تغذیه، اگر قرار باشد یکی از آنها را به عنوان بهترین انتخاب کنیم، آن سبزی «کلم برگ‌دار» است.

کارپ توضیح می‌دهد که یک پیمانه کلم برگ‌دار پخته، حاوی حدود ۲۷۰ میلی‌گرم کلسیم است؛ مقداری که با میزان کلسیم موجود در حدود ۲۲۵ گرم ماست یونانی برابری می‌کند.

به گفته کارپ، «این موضوع بسیار حائز اهمیت است، زیرا کلسیم برای تقویت استخوان‌ها ضروری است. در واقع، بیش از ۹۹ درصد کلسیم موجود در بدن در استخوان‌ها ذخیره شده است که نشان‌دهنده نقش حیاتی آن در سلامت کلی استخوان‌هاست.»

علاوه بر این، کارپ می‌گوید: «یک پیمانه کلم برگ‌دار پخته حاوی نزدیک به ۸۰۰ میکروگرم ویتامین K است؛ یعنی بیش از ۸۰۰ درصد مقدار توصیه شده روزانه.»

ویتامین K نقشی کلیدی در حفظ تعادل کلسیم ایفا می‌کند و به همین دلیل برای داشتن استخوان‌های سالم، عنصری حیاتی محسوب می‌شود.

به گفته‌ کارپ، «ویتامین K چنان نقش کلیدی‌ای در سلامت استخوان‌ها دارد که سطح پایین ویتامین K با خطر بیشتر ابتلا به پوکی استخوان و شکستگی‌ها مرتبط است.»

علاوه بر این، بر اساس داده‌های وزارت کشاورزی ایالات متحده، یک پیمانه کلم برگ حاوی ۲۲۲ میلی‌گرم پتاسیم است. کارپ می‌افزاید: «پتاسیم در کاهش میزان دفع کلسیم از استخوان‌ها نقش دارد.»

فراتر از سلامت استخوان‌ها، این نوع کلم برگ فواید بسیاری برای بدن دارد. برای شروع، باید گفت که این سبزی سرشار از آنتی‌اکسیدان است. کارپ می‌گوید: «این بدان معناست که آنها از بروز التهاب جلوگیری کرده و به کاهش خطر ابتلا به بیماری‌های مزمن کمک می‌کنند.»

او در ادامه می افزاید: «به‌ علاوه، این کلم‌ها حاوی مقدار زیادی فیبر هستند (تقریباً ۸ گرم در هر پیمانه پخته‌شده) که به تنظیم عملکرد دستگاه گوارش و تقویت باکتری‌های مفید روده کمک می‌کند.»