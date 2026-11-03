به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از یاهو هلث، دکتر «اسمیتا پاتل»، پزشک متخصص مغز و اعصاب و طب خواب توضیح می‌دهد: «چیزی به سادگی و آرامش یک فنجان چای نیز می‌تواند منبع غیرمنتظره‌ای از قرار گرفتن در معرض میکروپلاستیک باشد. موادی که برای بسته‌بندی چای استفاده می‌شوند، شایسته توجه بیشتری هستند.»

دکتر پاتل اشاره می‌کند که برخی از چای کیسه‌ای‌های توری از نایلون یا پلی اتیلن ترفتالات یا PET ساخته شده‌اند.

او می‌گوید: «برخی از کیسه‌های کاغذی از پلی پروپیلن یا پلیمر آب‌بندی حرارتی دیگری برای نگه داشتن کیسه در آب گرم استفاده می‌کنند. پلاستیک ممکن است در ساختار کاغذ گنجانده شود، نه اینکه صرفاً به عنوان چسب در امتداد لبه‌ها اعمال شود.»

دکتر «هارالابوس زاخاراتوس»، مدیر جراحی مغز و اعصاب اندوواسکولار در مرکز پزشکی دانشگاه کندی و استادیار دانشکده پزشکی هکنساک مریدین، خاطرنشان می‌کند که قرار دادن یک چای کیسه‌ای در آب تقریباً جوش می‌تواند میکروپلاستیک‌ها و نانوپلاستیک‌ها را در نوشیدنی آزاد کند.

یک مطالعه قدیمی‌تر توسط محققان دانشگاه مک‌گیل کانادا در سال ۲۰۱۹ نشان داد که دم کردن یک چای کیسه‌ای پلاستیکی در دمای ۹۵ درجه سانتیگراد می‌تواند حدود ۱۱.۶ میلیارد ذره میکروپلاستیک و ۳.۱ میلیارد ذره نانوپلاستیک را در یک فنجان آزاد کند.

دکتر «پیتر جوزف استراک»، پزشک متخصص سردرد و مغز و اعصاب عمومی، می‌گوید: «میزان میکروپلاستیک‌های آزاد شده در چای متغیر است و تحت تأثیر عوامل دیگری مانند زمان دم کردن، جنس کیسه و دما قرار دارد.»

دانشمندان هنوز در حال یادگیری بیشتر در مورد چگونگی تأثیر میکروپلاستیک‌ها بر سلامت مغز هستند. در حال حاضر، دکتر پاتل می‌گوید که ما مطالعات حیوانی داریم که نشان می‌دهد ذرات بسیار کوچک پلاستیکی (میکرو و نانو) می‌توانند از موانع محافظ مغز عبور کنند، باعث التهاب شوند و به سلول‌ها آسیب برسانند یا آنها را مختل کنند.

در یک مطالعه کالبدشکافی در سال ۲۰۲۵، محققان ذرات پلاستیکی را در مغز انسان یافتند و مشاهده کردند که غلظت آنها در نمونه‌های افراد مبتلا به زوال عقل بیشتر بود.

دکتر استراک توضیح می‌دهد: «یکی از راه‌های کاهش قرار گرفتن در معرض میکروپلاستیک‌ها هنگام نوشیدن چای، استفاده از چای فله‌ای در یک دم‌کن استیل ضد زنگ، قوری شیشه‌ای یا چینی است.»

وی در ادامه می افزاید: «به صفر رساندن قرار گرفتن در معرض میکروپلاستیک در محیط امروزی غیرممکن به نظر برسد، اما حذف یک منبع قابل اجتناب در صورت امکان برای کاهش خطر کلی در طول عمر شما توصیه می‌شود.»

اما اگر از چای کیسه‌ای استفاده می کنید، توصیه محققان این است که دمای آب را به شدت پایین بیاورید و سپس چای کیسه ای را در آن قرار دهید.

دکتر زاخاراتوس تأکید می‌کند: «بدن انسان به طرز چشمگیری مقاوم است و مجهز به سیستم‌های بیولوژیکی پیچیده‌ای است که برای حذف سمومی که وارد بدن ما می‌شوند، طراحی شده‌اند. اگر سال‌هاست که از چای کیسه‌ای استفاده می کنید، نیازی نیست نگران فنجان‌هایی باشید که قبلاً مصرف کرده‌اید. استرس و نگرانی مزمن در واقع برای سلامت مغز شما مضرتر از چایی است که نوشیده‌اید.»