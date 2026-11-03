شیخ حسین افروز در گفتگو با خبرنگار مهر با محکومیت جنایات رژیم صهیونیستی، بر ضرورت بیداری امت اسلامی، شناخت دشمنان، تقویت وحدت و انسجام مسلمانان تأکید کرد و اتحاد و همدلی را عاملی مهم برای مقابله با توطئه‌ها و تجاوزهای دشمنان دانست.

امام جمعه اهل‌سنت بخش سیراف، با اشاره به ضرورت واکنش امت اسلامی در برابر جنایات رژیم صهیونیستی اظهار داشت: سکوت در برابر جنایات این رژیم و دیگر متجاوزان، نشانه ضعف و چشم‌پوشی از حقیقت است و سران کشورهای اسلامی باید با بصیرت و شناخت دشمنان، زمینه بیداری و اتحاد هرچه بیشتر مسلمانان را فراهم کنند.

وی با تأکید بر نقش همدلی و انسجام میان مسلمانان افزود: وحدت و برادری امت اسلامی موجب تضعیف جنایتکاران و تقویت اقتدار مسلمانان می‌شود و می‌تواند زمینه مقابله مؤثر با تهدیدها و توطئه‌های دشمنان را فراهم سازد.

امام جمعه اهل‌سنت بخش سیراف با بیان اینکه امت اسلامی بیش از هر زمان دیگری به آموزه‌های قرآن کریم، سیره پیامبر اسلام(ص) و خاندان نبوت نیازمند است، خاطرنشان کرد: مسلمانان با حفظ وحدت، همدلی و تبعیت از اولی‌الامر می‌توانند در برابر تهاجم‌های فرهنگی، نظامی و فکری دشمنان ایستادگی کنند.

افروز همچنین با تأکید بر ضرورت حفظ انسجام و اخوت اسلامی تصریح کرد: هنگامی که مسلمانان به معنای واقعی کلمه به امت واحده تبدیل شوند، توطئه‌ها و اقدامات دشمنان نخواهند توانست پیوند برادری و همبستگی آنان را تضعیف کند.

وی با اشاره به حدیث «یَدُاللَّهِ مَعَ الْجَمَاعَةِ» بر اهمیت همبستگی و اتحاد مسلمانان تأکید کرد و در پایان، از خداوند متعال برای رهبر انقلاب، سلامتی و طول عمر باعزت مسئلت کرد و برای ملت قهرمان و متحد ایران اسلامی و رزمندگان جمهوری اسلامی ایران، آرزوی موفقیت و سربلندی کرد.