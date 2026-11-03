به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وبدا، ابوالقاسم رحیمدل، با اشاره به انواع سکته مغزی اظهار داشت: حدود ۸۵ درصد سکته‌های مغزی در اثر انسداد یا تنگی شدید عروق مغزی و حدود ۱۵ درصد به دنبال پارگی عروق و خونریزی در بافت مغز ایجاد می‌شوند.

وی افزود: اگرچه علائم این دو نوع سکته تا حد زیادی مشابه است، اما شدت بروز آن‌ها متفاوت بوده و اختلال سطح هوشیاری معمولاً در سکته‌های ناشی از خونریزی مغزی شدیدتر است.

دانشیار بیماری‌های مغز و اعصاب، ضعف یا بی‌حسی ناگهانی صورت و اندام‌ها در یک سمت بدن، اختلال تعادل، مشکل در صحبت کردن یا درک گفتار، تاری دید و گیجی یا تغییرات رفتاری را از مهم‌ترین علائم هشداردهنده سکته مغزی برشمرد.

رحیمدل تأکید کرد: با مشاهده هر یک از این علائم باید بلافاصله با اورژانس ۱۱۵ تماس گرفت؛ حتی اگر نشانه‌ها پس از مدت کوتاهی برطرف شوند، زیرا زمان در درمان سکته مغزی اهمیت حیاتی دارد.

وی در ادامه، عوامل خطر سکته مغزی را به دو گروه قابل تغییر و غیرقابل تغییر تقسیم کرد و گفت: سن، جنس، نژاد، عوامل ژنتیکی و سابقه خانوادگی از جمله عوامل غیرقابل تغییر هستند و با افزایش سن، به‌ویژه پس از ۶۵ سالگی، احتمال بروز این بیماری افزایش می‌یابد.

رحیمدل، فشارخون بالا، دیابت، مصرف طولانی‌مدت سیگار، افزایش چربی خون به‌ویژه کلسترول، مصرف برخی مواد مخدر مانند کوکائین، کاهش پتاسیم خون، بعضی بیماری‌های روماتیسمی و مصرف زیاد الکل را از عوامل خطر قابل کنترل یا درمان عنوان کرد.

وی با اشاره به نقش فشار خون بالا در بروز سکته مغزی خاطرنشان کرد: فشار خون کنترل‌نشده یکی از مهم‌ترین عوامل خطر سکته مغزی، به‌ویژه نوع خونریزی‌دهنده آن است و کنترل منظم آن نقش مهمی در پیشگیری از این عارضه دارد.

رحیمدل، اصلاح سبک زندگی را از مهم‌ترین راهکارهای کاهش خطر سکته مغزی دانست و توصیه کرد: کاهش مصرف نمک و چربی‌های اشباع، کنترل فشار خون و قند خون، درمان اختلالات چربی خون، ترک سیگار و مواد مخدر، پرهیز از مصرف الکل و انجام فعالیت بدنی منظم، از جمله حداقل ۳۰ دقیقه پیاده‌روی یا شنا در روز، در برنامه زندگی افراد قرار گیرد.

وی همچنین مدیریت استرس، خواب کافی و منظم و تشخیص و درمان اختلالات ریتم قلب را در کاهش خطر سکته مغزی مؤثر دانست.

دانشیار بیماری‌های مغز و اعصاب در پایان تأکید کرد: شناخت علائم هشداردهنده، کنترل بیماری‌های زمینه‌ای و اصلاح عوامل خطر می‌تواند نقش مؤثری در پیشگیری از سکته مغزی و کاهش عوارض ناتوان‌کننده آن داشته باشد.