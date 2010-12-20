به گزارش خبرنگار مهر در قم، محمد رضا مخبر دزفولی ظهر دوشنبه در مراسم سومین آیین تجلیل از مولفان کتب درسی معارف اسلامی دانشگاه‌های سراسر کشور که با حضور فرهیختگان حوزه و دانشگاه در موسسه امام صادق(ع) برگزار شد، به دوره‌های مختلف شکوفایی علم و فرهنگ در طول تاریخ اشاره کرد و گفت: دوران اول زمانی بود که علم جزء موارد قدسی بود و مقدس زاده شد و هرجا سخن از علم به میان می‌آمد در کنار آن فضیلت، انسان دوستی، خدمت و ... هم وجود داشت و این برگرفته از آیات بود.



وی با بیان اینکه آن دوران علم مقدس بود و یک جریان آسمانی قلمداد می‌شد، ادامه داد: در آن زمان تکریم دانش و دانشمند منجر به شکل گیری تمدن اسلامی در قرون اولیه شد و چون نگاه بازی به تولید علم و عالمان وجود داشت، دانشمندان تراوشات علمی خود را به جوامع بشری عرضه کردند و آن روز دوران بربریت غرب بود اما تمدن اسلامی از دادن داشته های خود دریغ نکرد و در آن روزگار کتب دانشمندان اسلامی در دانشگاه‌های غرب تدریس می‌شد.



مخبر دزفولی در ادامه به دوران رنسانس اشاره کرد و اظهار داشت: آن دوران، دوران زمین‌گیر شدن انسان و جابجایی علم از نگاه قدسی به نگاه زمینی بود و آنچه نیز در غرب به عنوان صنعت و پیشرفت اتفاق افتاد بواسطه زمینی شدن علم بود.



دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی بیان داشت: در آن هنگام جریانی با همین تفکر سعی کرد الگوسازی و مدل سازی کند و رویکردهای مغرب زمین را با نگاه اسلامی تجویز و نسخه نویسی کنند و درست به همین علت انحرافات در زمینه‌های فرهنگی، سیاسی و ... شکل گرفت.



وی به دوران سوم اشاره کرد و اظهار داشت: دوران پیروزی انقلاب اسلامی ایران دوران قدسی کردن علم بود و پیروزی انقلاب به دنبال نگاه قدسی به علم در مقابل نگاه دون به علم بود.



مخبر دزفولی بر وحدت حوزه و دانشگاه تاکید و خاطر نشان کرد: وحدت حوزه و دانشگاه زمانی اتفاق می‌افتد که قدسی شدن علم دوباره شکل بگیرد و نهادینه شود و به بخش‌های عمقی و محتوایی تسری پیدا کند.



وی بر تولید علوم اسلامی تأکید کرد و گفت: اگر با نگرش قدسی به علم نگاه کنیم اما جایگاه ترویج آن یعنی همان حوزه را در نظر نگیریم در تولید علوم اسلامی موفق نخواهیم بود و دانشگاه‌ها نیز امروز سعی کرده است تا ابتدا این نگاه قدسی را در ساختار و سپس در برنامه‌ها و عمق خود جای دهند و این چیزی است که در تحول علوم انسانی باید مورد توجه قرار گیرد.



نهادینه شدن نگاه قدسی به عمل نیازمند تعامل حوزه و دانشگاه با یکدیگر است



دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی نهادینه شدن نگاه قدسی به علم را نیازمند تعامل دو بال حزوه و دانشگاه دانست و افزود: همچنین اگر بخواهیم وحدت به صورت عملی شکل بگیرد، نکته اصلی آن تحول در علوم انسانی است و ما می‌خواهیم در نگاه علوم انسانی که نگاه آن به علم قدسی تحول ایجاد نماییم.



اساتید باید اسلامی باشند



وی همچنین بر لزوم تربیت اساتید اسلامی و تدریس آنها در دانشگاه‌ها تأکید کرد و گفت: اگر اساتید مادی باشند نمی‌توانند الهی تدریس کنند لذا باید اساتیدی اسلامی تربیت شوند که دانشگاه معارف اسلامی در سال‌های اخیر در این مهم تا حد زیادی موفق بوده است.