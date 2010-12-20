به گزارش خبرنگار مهر در قم، محمد رضا مخبر دزفولی ظهر دوشنبه در مراسم سومین آیین تجلیل از مولفان کتب درسی معارف اسلامی دانشگاههای سراسر کشور که با حضور فرهیختگان حوزه و دانشگاه در موسسه امام صادق(ع) برگزار شد، به دورههای مختلف شکوفایی علم و فرهنگ در طول تاریخ اشاره کرد و گفت: دوران اول زمانی بود که علم جزء موارد قدسی بود و مقدس زاده شد و هرجا سخن از علم به میان میآمد در کنار آن فضیلت، انسان دوستی، خدمت و ... هم وجود داشت و این برگرفته از آیات بود.
وی با بیان اینکه آن دوران علم مقدس بود و یک جریان آسمانی قلمداد میشد، ادامه داد: در آن زمان تکریم دانش و دانشمند منجر به شکل گیری تمدن اسلامی در قرون اولیه شد و چون نگاه بازی به تولید علم و عالمان وجود داشت، دانشمندان تراوشات علمی خود را به جوامع بشری عرضه کردند و آن روز دوران بربریت غرب بود اما تمدن اسلامی از دادن داشته های خود دریغ نکرد و در آن روزگار کتب دانشمندان اسلامی در دانشگاههای غرب تدریس میشد.
مخبر دزفولی در ادامه به دوران رنسانس اشاره کرد و اظهار داشت: آن دوران، دوران زمینگیر شدن انسان و جابجایی علم از نگاه قدسی به نگاه زمینی بود و آنچه نیز در غرب به عنوان صنعت و پیشرفت اتفاق افتاد بواسطه زمینی شدن علم بود.
دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی بیان داشت: در آن هنگام جریانی با همین تفکر سعی کرد الگوسازی و مدل سازی کند و رویکردهای مغرب زمین را با نگاه اسلامی تجویز و نسخه نویسی کنند و درست به همین علت انحرافات در زمینههای فرهنگی، سیاسی و ... شکل گرفت.
وی به دوران سوم اشاره کرد و اظهار داشت: دوران پیروزی انقلاب اسلامی ایران دوران قدسی کردن علم بود و پیروزی انقلاب به دنبال نگاه قدسی به علم در مقابل نگاه دون به علم بود.
مخبر دزفولی بر وحدت حوزه و دانشگاه تاکید و خاطر نشان کرد: وحدت حوزه و دانشگاه زمانی اتفاق میافتد که قدسی شدن علم دوباره شکل بگیرد و نهادینه شود و به بخشهای عمقی و محتوایی تسری پیدا کند.
وی بر تولید علوم اسلامی تأکید کرد و گفت: اگر با نگرش قدسی به علم نگاه کنیم اما جایگاه ترویج آن یعنی همان حوزه را در نظر نگیریم در تولید علوم اسلامی موفق نخواهیم بود و دانشگاهها نیز امروز سعی کرده است تا ابتدا این نگاه قدسی را در ساختار و سپس در برنامهها و عمق خود جای دهند و این چیزی است که در تحول علوم انسانی باید مورد توجه قرار گیرد.
نهادینه شدن نگاه قدسی به عمل نیازمند تعامل حوزه و دانشگاه با یکدیگر است
دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی نهادینه شدن نگاه قدسی به علم را نیازمند تعامل دو بال حزوه و دانشگاه دانست و افزود: همچنین اگر بخواهیم وحدت به صورت عملی شکل بگیرد، نکته اصلی آن تحول در علوم انسانی است و ما میخواهیم در نگاه علوم انسانی که نگاه آن به علم قدسی تحول ایجاد نماییم.
اساتید باید اسلامی باشند
وی همچنین بر لزوم تربیت اساتید اسلامی و تدریس آنها در دانشگاهها تأکید کرد و گفت: اگر اساتید مادی باشند نمیتوانند الهی تدریس کنند لذا باید اساتیدی اسلامی تربیت شوند که دانشگاه معارف اسلامی در سالهای اخیر در این مهم تا حد زیادی موفق بوده است.
قم - خبرگزاری مهر: دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی گفت: وحدت حوزه و دانشگاه زمانی اتفاق میافتد که قدسی شدن علم دوباره شکل بگیرد و نهادینه شود.
به گزارش خبرنگار مهر در قم، محمد رضا مخبر دزفولی ظهر دوشنبه در مراسم سومین آیین تجلیل از مولفان کتب درسی معارف اسلامی دانشگاههای سراسر کشور که با حضور فرهیختگان حوزه و دانشگاه در موسسه امام صادق(ع) برگزار شد، به دورههای مختلف شکوفایی علم و فرهنگ در طول تاریخ اشاره کرد و گفت: دوران اول زمانی بود که علم جزء موارد قدسی بود و مقدس زاده شد و هرجا سخن از علم به میان میآمد در کنار آن فضیلت، انسان دوستی، خدمت و ... هم وجود داشت و این برگرفته از آیات بود.
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