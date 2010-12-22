تری گیلیام مشاور یک فیلم انیمیشن شد

به گزارش مهر، به نقل از امپایر آنلاین تیم اولایو کارگردانی انیمیشن "1884" را بر عهده دارد و سال‌هاست به عنوان مسئول جلوه‌های ویژه بصری با پروژه‌های گیلیام همکاری می‌کند. "1884" داستان سرداری از ارتش سلطنتی انگستان را روایت می‌کند که می‌کوشد کره ماه را تسخیر کرده و به امپراتوری عظیم بریتانیا در قرن نوزدهم اضافه کند.



خود گیلیام این فیلم انیمیشن را ترکیبی از داستان‌های علمی – تخیلی ژول ورن و شخصیت جیمز باند می‌داند که به شیوه سه بعدی هم ساخته می‌شود.



"1884" با بودجه‌ای معادل هشت میلیون دلار تولید می‌شود. جان نیدهم تهیه‌کنندگی پروژه را بر عهده دارد. فیلمنامه "1884" هم توسط خود اولایو با همکاری دنیس دی گروت نوشته شده است. این پروژه اوایل سال آینده میلادی کلید می‌خورد.