سومین فرزند شهید بوشهری متولد شد

قاسم قاسمی در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: سومین فرزند شهید احمد قاسمی، روز گذشته به دنیا آمد و امروز پس از ترخیص از بیمارستان به منزل منتقل شد.

وی افزود: فرزند تازه‌متولدشده شهید احمد قاسمی دختر است که نام او «سارا» نامگذاری شده و سومین فرزند این شهید والامقام محسوب می‌شود؛ شهید قاسمی پیش از این دارای دو فرزند پسر، یکی دو و دیگری یک‌ساله بود.

برادر شهید احمد قاسمی با اشاره به شهادت این شهید بوشهری در حمله خصمانه دشمن صهیونیستی ـ آمریکایی گفت: شهید احمد قاسمی در بیست‌وهشتم اسفندماه ۱۴۰۴ به شهادت رسید.

قاسمی ادامه داد: شهید احمد قاسمی متولد سال ۱۳۶۰ بود و در زمان شهادت حدود ۴۴ تا ۴۵ سال داشت، وی به‌عنوان سرمهندس در کشتی‌های سازندگی فعالیت می‌کرد.

وی در بیان خاطره‌ای از شهید احمد قاسمی گفت: خاطرات زیادی از ایشان وجود دارد؛ از جمله کارهای خیر و رفتارهای خداپسندانه‌ای که انجام می‌داد اما خاطره‌ای ماندگار از ایشان می‌توان به این خاطره که مادرمان همیشه تعریف می‌کند، اشاره کرد: در ماه رمضان سال گذشته، زمانی که در آشپزخانه مشغول کار بودم، شهید نزد من آمد، خم شد و پایم را بوسید. وقتی مادرم از او پرسید چه کار می‌کنی، گفت: دارم پایت را می‌بوسم و بابت زحمت‌هایی که برای من کشیده‌ای، تشکر می‌کنم.

قاسمی با اشاره به احترام ویژه شهید احمد قاسمی به والدین خود خاطرنشان کرد: شهید احترام بسیار زیادی برای پدر و مادرش قائل بود و والدین جایگاه ویژه‌ای نزد او داشتند.