توزیع عادلانه یارانه ها در گرو آمار صحیح است

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، علیرضا جمشیدی صبح دوشنبه در همایش ثبت احوال استان افزود: مبنای تقسیم 10 دهکی جامعه بر این اساس بوده که در اجرای هدفمندی یارانه ها توزیع عادلانه داشته باشیم.
وی ادامه داد : اجرای قاعده تساوی به مفهوم اجرای عدالت نیست و نظام اسلامی به دنبال اجرای عدالت است و با مدیریت مدبرانه دهکهای دهگانه هرکسی به حق خودش برسد .
جمشیدی از حمایت همه اقشار واصناف و گروهها بویژه مجلس شورای اسلامی و خبرگان رهبری در حمایت از اجرای این قانون خبر داد و افزود: در اجرای قوانین منطقی وقتی محکم پای کار می آیید اصناف و اقشار و حتی خود مردم حمایت می کنند.
معاون سیاسی امنیتی استاندار گلستان گفت: حوزه ثبت احوال می تواند کمک کار نظام دینی و مدیریتی در اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها باشد.
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