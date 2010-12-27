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۶ دی ۱۳۸۹، ۱۲:۳۹

توزیع عادلانه یارانه ها در گرو آمار صحیح است

توزیع عادلانه یارانه ها در گرو آمار صحیح است

گرگان - خبرگزاری مهر: معاون سیاسی امنیتی استانداری گلستان گفت: معیار مساوی و توزیع عادلانه یارانه ها در گرو آمار و اطلاعات صحیح است.

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، علیرضا جمشیدی صبح دوشنبه در همایش ثبت احوال استان افزود: مبنای تقسیم 10 دهکی جامعه بر این اساس بوده که در اجرای هدفمندی یارانه ها توزیع عادلانه داشته باشیم.

وی ادامه داد : اجرای قاعده تساوی به مفهوم اجرای عدالت نیست و نظام اسلامی به دنبال اجرای عدالت است و با مدیریت مدبرانه دهکهای دهگانه هرکسی به حق خودش برسد .

جمشیدی از حمایت همه اقشار واصناف و گروهها  بویژه مجلس شورای اسلامی و خبرگان رهبری در حمایت از اجرای این قانون خبر داد و افزود: در اجرای قوانین منطقی وقتی محکم پای کار می آیید اصناف و اقشار و حتی خود مردم حمایت می کنند.
 
معاون سیاسی امنیتی استاندار گلستان گفت: حوزه ثبت احوال می تواند کمک کار نظام دینی و مدیریتی در اجرای قانون  هدفمند کردن یارانه ها باشد.

وی تصریح کرد: ماموریت ثبت احوال در سه موضوع مهم ثبت وقایع حیاتی، تولید آمار و انتشار واتقان اسناد هویت می باشد که باید بصورت جدی به این امور پرداخته شود.
 
وی افزود: مدیریت صحیح جامعه منوط به برنامه داشتن وبرنامه محوری است که باعث می شود جامعه را عالمانه، درست و مدبرانه هدایت کنیم.
 
جمشیدی با اشاره به اینکه آمار و اطلاعات در جامعه بسیار کارساز خواهد بود گفت: ثبت احوال آمار صحیح و دقیق مطابق با واقع را ثبت و درج می کند و اگر مطابق با واقع نباشد در تصمیم گیری ها وبرنامه ریزی و اجرای  عملیات ها دچارچالش و انحرافهای جدی خواهیم شد.
کد مطلب 1218636

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