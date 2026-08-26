به گزارش خبرنگار مهر، محمدجعفر قائمپناه شامگاه چهارشنبه در گفتگوی ویژه خبری با قدردانی از صبوری و همراهی مردم اظهار کرد: مردم با وجود مشکلات و مسائل مختلف، با صبوری و اتحاد در کنار دولت و نظام ایستادند و با قدرت در میدان حضور یافتند و طمع دشمن را با شکست مواجه کردند.
وی در پاسخ به پرسشی درباره وضعیت بنزین افزود: روند فعلی از سال ۱۳۸۴ و با تصویب قانونی برای جلوگیری از افزایش قیمت آغاز شد، اما امروز امکان ایجاد تغییراتی در این زمینه وجود دارد که نیازمند بررسی کارشناسی، اطلاعرسانی و اتخاذ تصمیم نهایی است.
معاون اجرایی رئیسجمهور با بیان اینکه ادامه روند موجود امکانپذیر نیست، تصریح کرد: در شرایط جنگی با اختلال در واردات بنزین مواجه هستیم و از سوی دیگر، نحوه توزیع یارانه بنزین عادلانه نیست و باید در این زمینه اصلاحات لازم انجام شود.
قائمپناه همچنین با اشاره به قاچاق روزانه حدود ۲۰ میلیون لیتر بنزین گفت: در کشورهای همسایه از جمله پاکستان و ترکیه، قیمت بنزین متفاوت است و همین اختلاف قیمت میتواند زمینهساز قاچاق بنزین از داخل کشور شود.
وی تأکید کرد: این شرایط نشان میدهد اصلاح روند توزیع بنزین و بازنگری در شیوه تخصیص یارانه این حامل انرژی، ضرورتی است که باید با بررسی دقیق و اطلاعرسانی مناسب دنبال شود.
ضرورت تقویت زیرساختهای گیلان
قائمپناه با اشاره به ضرورت ساماندهی پسماند در استان گیلان اظهار کرد: وقتی افرادی سطلهای زباله را جستوجو میکنند و مواد قابل استفاده را از آن خارج میکنند، نشان میدهد در پشت این فرآیند، تشکیلاتی برای جمعآوری و تفکیک زباله وجود دارد.
وی افزود: در برخی شهرها مشاهده شده است که زبالهگردها مواد جمعآوریشده را به مراکزی منتقل میکنند که در چندین سوله، بطری، آهن، آلومینیوم، کاغذ و مقوا به صورت جداگانه تفکیک میشود؛ در حالی که باید شهرداریها این ظرفیت را مدیریت کرده و از منافع اقتصادی آن برای شهر و استان استفاده کنند.
معاون اجرایی رئیسجمهور با اشاره به تولید روزانه حجم قابل توجهی پسماند در گیلان تصریح کرد: باید به جای اینکه زباله صرفاً دفع شود، آن را به چرخه تولید بازگرداند و از این ظرفیت برای ایجاد ثروت استفاده کرد.
قائمپناه با بیان اینکه در برخی کشورهای اروپایی از پسماند برای تولید انرژی استفاده میشود، گفت: در برخی کارخانههای کشور نیز از RDF و مواد پلاستیکی و نایلونی به عنوان سوخت استفاده میشود که میتواند مصرف گاز را کاهش دهد. کارخانههای سیمان نیز ظرفیت استفاده از این نوع سوخت را دارند.
وی با تأکید بر اینکه میزان دفن پسماند در برخی مناطق کشور بسیار پایینتر از گیلان است، اظهار کرد: در حالی که در بعضی شهرها تنها حدود سه تا هفت درصد پسماند دفن میشود، این میزان در گیلان به حدود ۴۰ تا ۵۰ درصد میرسد که عدد بالایی است و آثار زیستمحیطی قابل توجهی دارد.
قائمپناه ادامه داد: مردم باید در تفکیک زباله از مبدأ مشارکت کنند و شهرداریها نیز ضمن فرهنگسازی، زیرساختهای لازم را فراهم کنند تا خود شهرداریها بتوانند از پسماند تولید ثروت کنند.
جمعیت شناور گیلان فشار مضاعفی بر زیرساختها وارد میکند
معاون اجرایی رئیسجمهور درباره حضور جمعیت شناور و مهاجر در گیلان گفت: بسیاری از افرادی که با خودروهای دارای پلاک غیربومی در استان حضور دارند، گردشگر یا افرادی هستند که برای گذراندن دوران میانسالی و سالمندی به این استان میآیند.
وی افزود: گیلان استانی خوشآبوهواست و طبیعتاً جمعیت گردشگر و مهاجر، علاوه بر ایجاد برخی فشارها بر زیرساختها، میتواند برای استان یک ظرفیت نیز محسوب شود.
قائمپناه با اشاره به ضرورت توسعه زیرساختهای متناسب با جمعیت شناور گیلان گفت: بیمارستان، برق و دیگر زیرساختها باید متناسب با نیاز جمعیتی استان توسعه پیدا کند و پروژههایی که دولت در حوزه افزایش ظرفیت برق، بیمارستان و سایر زیرساختها دنبال میکند، با همین هدف است.
توسعه راههای گیلان در اولویت دولت
وی درباره وضعیت راههای استان نیز اظهار کرد: گسترش و توسعه راهها از اولویتهای اصلی دولت است و تلاش میکنیم بودجه مورد نیاز برای اجرای پروژههای زیرساختی استان تأمین شود.
معاون اجرایی رئیسجمهور با اشاره به حجم بالای تردد در محورهای گیلان افزود: استان در بیشتر ایام سال پذیرای مسافران زیادی است و باید زیرساختهای جادهای متناسب با این حجم تردد توسعه پیدا کند.
قائمپناه ادامه داد: در سفر پیشروی رئیسجمهور به گیلان، تلاش خواهد شد مسائل و نیازهای زیرساختی استان با جدیت بیشتری دنبال و برای تقویت این زیرساختها تصمیمگیری شود.
استفاده از انرژیهای تجدیدپذیر در گیلان باید متناسب با ظرفیت استان باشد
وی درباره توسعه انرژیهای تجدیدپذیر در گیلان نیز گفت: نباید انتظار داشت ظرفیت انرژی خورشیدی در گیلان مشابه استانهایی مانند کرمان، یزد و مرکزی باشد؛ چراکه شرایط اقلیمی و میزان تابش خورشید در این استانها متفاوت است.
قائمپناه تصریح کرد: استفاده از انرژیهای تجدیدپذیر در گیلان باید در مناطقی انجام شود که به زمینهای کشاورزی، جنگلها و محیط زیست آسیب وارد نکند و در مناطقی که ظرفیت انرژی بادی وجود دارد نیز میتوان از این ظرفیت استفاده کرد.
وی افزود: در مناطقی از کشور که ظرفیت بیشتری برای تولید برق خورشیدی وجود دارد، باید این ظرفیت توسعه پیدا کند تا برق مورد نیاز استانهایی مانند گیلان نیز از این طریق تأمین شود.
معاون اجرایی رئیسجمهور همچنین به افتتاح یک پست برق در استان اشاره کرد و گفت: این پروژه با ظرفیت ۲۳۰ کیلوولت در راستای تقویت شبکه برق استان اجرا شده و میتواند به کاهش نوسانات شبکه کمک کند.
گیلان نباید با آلودگی رودخانهها و تالابها شناخته شود
قائمپناه در ادامه با اشاره به ظرفیتهای طبیعی و گردشگری گیلان اظهار کرد: یکی از چالشهای مهم استان، آلودگی محیط زیست است و امیدواریم روزی برسد که هیچ آلودگی در دریا و رودخانههای زیبای گیلان وجود نداشته باشد.
وی افزود: تصویر و خاطرهای که از سالهای گذشته درباره ورود فاضلاب و زباله به تالاب انزلی وجود داشته، باید تغییر کند و لازم است مسائل زیستمحیطی استان از درون خود گیلان حل شود.
معاون اجرایی رئیسجمهور با بیان اینکه شهر رشت ظرفیت تبدیل شدن به یکی از شهرهای زیبای گردشگری کشور را دارد، گفت: زیباسازی شهر، ساماندهی خیابانها، کاهش آلودگیهای بصری، جمعآوری مناسب پسماند و توجه به فضای سبز میتواند زیبایی ذاتی گیلان را بیشتر نمایان کند.
وی همچنین با اشاره به توسعه زیرساختهای گردشگری استان گفت: با احداث هتلهای پنجستاره و توسعه امکانات اقامتی، ظرفیت گردشگری گیلان میتواند بیش از پیش افزایش پیدا کند.
قدردانی قائمپناه از مردم گیلان
قائمپناه در پایان با قدردانی از مردم ایران و بهویژه مردم گیلان گفت: مردم با وجود فشارهای اقتصادی و تهدیدهای دشمن، پای ایران ایستادند و مقاومت کردند.
وی تأکید کرد: دشمن تلاش داشت با ایجاد تفرقه و خدشه وارد کردن به انسجام ملی، کشور را با مشکل مواجه کند، اما مردم با حفظ وحدت و انسجام ملی، این نقشه را خنثی کردند و ایران را در عرصه بینالمللی سرافراز نگه داشتند.
معاون اجرایی رئیسجمهور در پایان بر ضرورت بهرهگیری از ظرفیتهای اقتصادی، زیستمحیطی، گردشگری و زیرساختی گیلان برای توسعه پایدار این استان تأکید کرد.
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