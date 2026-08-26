مدافع لگانس راهی استقلال خوزستان شد

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از رسانه باشگاه استقلال خوزستان، نیما اندرز مدافع و وینگر راست ۲۰ ساله، پس از تجربه حضور در فوتبال اسپانیا، با نظر امیر خلیفهاصل به استقلال خوزستان پیوست.
اندرز که سابقه بازی در ردههای پایه باشگاه کیا را در کارنامه دارد، پس از یک سال حضور در این تیم، به اردوهای تیم ملی در ردههای نوجوانان و جوانان دعوت شد و سابقه حضور در تیم فوتبال امید ایران را نیز دارد.
این بازیکن جوان در رده نوجوانان در رقابتهای جام جهانی حضور داشت و در تیم منتخب این مسابقات نیز قرار گرفت. او همچنین سابقه حضور در بازیهای آسیایی و رقابتهای رسمی تیمهای ملی نوجوانان و جوانان ایران را در کارنامه دارد.
اندرز در مجموع دیدارهای رسمی ملی در ردههای پایه، موفق به ثبت ۲ گل و ۱۲ پاس گل شده است. این مدافع و وینگر راست ۲۰ ساله همچنین سابقه حضور در تیم B لگانس اسپانیا را دارد و در مجموع ۷ بازی برای این تیم انجام داده است.
با اعلام باشگاه استقلال خوزستان مدافع فصل گذشته تیم فوتبال لگانس اسپانیا با عقد قراردادی شاگرد امیر خلیفه اصل شد.
به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از رسانه باشگاه استقلال خوزستان، نیما اندرز مدافع و وینگر راست ۲۰ ساله، پس از تجربه حضور در فوتبال اسپانیا، با نظر امیر خلیفهاصل به استقلال خوزستان پیوست.
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