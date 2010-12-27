تریبون آزاد "9 دی" در دانشگاه علم و صنعت/ دانشگاهیان مرید رهبر نظام هستند

محمدسعید جبل‌عاملی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این خبر در پاسخ به اینکه وضعیت دانشگاه علم و صنعت پس از اینکه خط جریان فتنه سوخته شد چگونه است، گفت: دانشگاه هم قبل از فتنه و هم بعد از فتنه، با انقلاب است. دانشگاه همیشه با انقلاب و نظام بوده، بدنه دانشگاههایمان دیندار هستند و علما و دانشگاههایمان دیندار و حامی انقلاب و نظام هستند. قاطبه دانشگاهیان مرید رهبری نظام هستند و وضعیت دانشگاهها قبل و بعد از جریان فتنه تغییری نکرده است.

رئیس دانشگاه علم و صنعت ایران افزود: آن چه تغییر کرده است جریان فتنه است. جریان فتنه قبل از فتنه، آشکار و عیان فعالیت می کرد. جریان فتنه پس از فتنه، زیرزمینی فعالیت می کند یعنی نفاق جریان فتنه بیشتر شده است. افزایش نفاق جریان فتنه به دو دلیل است، یکی این که آشکار شد که جریان فتنه به بیرون از مرزها وابسته است و به طور مستقیم از آمریکا دستور می گیرد و تحت فرماندهی رئیس جمهور آمریکا عمل می کند.

وی خاطرنشان کرد: جریان فتنه دیگر رویی ندارد که بتواند آشکار و علنی فعالیت کند. دلیل دیگر این که جریان فتنه به طور ذاتی جریان نفاق است.

جبل عاملی با بیان اینکه جریان فتنه جریان جدیدی نیست به مهر گفت: جریان فتنه از زمان حضرت رسول اکرم (ص) شروع شد و همچنان ادامه دارد. منتها نمودهای مختلفی از خود بروز می دهد. در فتنه صدر اسلام و زمان حضرت امیرالمومنین علیه السلام خواص خیانت کردند و عوام کورکورانه اطاعت کردند اما در حماسه 9 دی خواص همچنان به خیانت خود ادامه دادند اما عوام خط خود را جدا کردند و پیروی کورکورانه نکردند بلکه خط بصیرت و پیروی از رهبری نظام را دنبال کردند.

رئیس دانشگاه علم و صنعت ایران افزود: در حماسه 9 دی ماه آحاد جامعه نقش آفرینی کردند. همه امت و ملت، پیروی کورکورانه نکردند بلکه پیروی امامشان بودند.