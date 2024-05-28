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۸ خرداد ۱۴۰۳، ۲۱:۵۹

مقام سازمان ملل:

حمله به چادرهای آوارگان در رفح را به شدت محکوم می‌کنیم

حمله به چادرهای آوارگان در رفح را به شدت محکوم می‌کنیم

سخنگوی دبیرکل سازمان ملل متحد حمله ارتش رژیم صهیونیستی به چادرهای آوارگان فلسطینی در رفح را به شدت محکوم کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، «استفان دوجاریک» سخنگوی دبیرکل سازمان ملل متحد در سخنانی اعلام کرد: با شدیدترین عبارت‌ها حمله به چادرهای آوارگان در رفح را محکوم می‌کنیم.

سخنگوی دبیرکل سازمان ملل متحد ادامه داد: اسرائیل باید اجازه دهد کمک‌های بشردوستانه به صورت ایمن و بدون سنگ‌اندازی وارد نوار غزه شود.

دوجاریک ادامه داد: طی ۳ هفته اخیر نزدیک به ۹۴۰ هزار فلسطینی در غزه ناچار به آوارگی شده‌اند. باید فورا ترس و رنج در نوار غزه پایان بیابد.

سخنگوی دبیرکل سازمان ملل متحد افزود: باید تمامی گذرگاه‌های زمینی نوار غزه برای ورود کمک‌های بشردوستانه به این باریکه گشوده شود. از اعضای سازمان ملل متحد می‌خواهیم که به احکام صادرشده از سوی دادگاه بین‌المللی کیفری پایبند باشند.

دوجاریک در پاسخ به سوالی درباره حمله ارتش رژیم صهیونیستی به منطقه «المواصی» در رفح گفت: ما خواهان پایان‌یافتن تمامی این رخدادها هستیم.

سخنگوی دبیرکل سازمان ملل متحد اعلام کرد: آژانس آنروا هیچ جایگزینی ندارد. این آژانس اقدامی حیاتی را صورت می‌دهد و ما به صورت کامل از آن حمایت می‌کنیم. ما باید به آتش‌بس انسانی در نوار غزه دست پیدا کنیم.

کد مطلب 6121862

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    نظرات

    • تاری ۱۰:۰۲ - ۱۴۰۳/۰۳/۰۹
      11 2
      پاسخ
      این چه وضعی هست خیلی خبیثه این قوم بنی اسرائیل
    • تاری IR ۱۰:۰۲ - ۱۴۰۳/۰۳/۰۹
      9 2
      پاسخ
      این چه وضعی هست خیلی خبیثه این قوم بنی اسرائیل
    • مح ۱۰:۰۴ - ۱۴۰۳/۰۳/۰۹
      10 2
      پاسخ
      خاک عالم تو سرتان بااین سازمانتان فقط محکوم می کنید کار کنید فکر کنید اگر این اتفاقات در اروپاویا آمریکا می افتاد می ایستادید وفقط به محکوم کردن اکتفا می کردید یا همه با هم علیه دشمن وارد عملیات جنگی می شدید394
    • یاسر IR ۱۶:۳۰ - ۱۴۰۳/۰۳/۰۹
      7 2
      پاسخ
      یکم غیرت داشته باشید کشور های مسلمان یکم به خدا و پیغمبرتان گوش کنید، پس آرمان پیامبر چی شد، کشورهای عربی سریع سران اسرائیل را در یک حمله غافلگیرانه بکشید.، معطل چی هستید
    • IR ۱۷:۲۰ - ۱۴۰۳/۰۳/۰۹
      6 3
      پاسخ
      حرف محکوم کردن با غلط کردن فرقی ندارد چرا بهش حمله نمیکنید ای مسلمانها
    • اکرم ۱۹:۲۲ - ۱۴۰۳/۰۳/۰۹
      3 0
      پاسخ
      چرا اسرائیل و آمریکا خوبای مارو گلچین میکنن و ب شهادت میرسونن چرا ما بلد نیستیم ظالمای اونا رو ب درک واصل کنیم ک دارن اینقدر جنایت میکنن و خون این همه آدم بی گناه رو میریزن؟؟؟؟؟؟؟؟ ای ک دستت میرسد کاری بکن
    • محمد ۲۳:۱۶ - ۱۴۰۳/۰۳/۰۹
      0 0
      پاسخ
      برای مردم دنیا مشخص شد که یزید زمان در آمریکا ساکن است وشمر زمان در اسراییل که این شمر به دستور یزید مردم بی گناه فلسطین را هرروز قتل عام می کنند وزنده زنده در چادرهایشان می سوزانند تا معاویه در انگلیس خوشحال شودتاریخ این جنایت‌ها را برای آیندگان ثبت می کند تا ابد مورد لعن مردم جهان قرار گیرند
    • Ramin-1374 IR ۲۳:۳۱ - ۱۴۰۳/۰۳/۰۹
      1 0
      پاسخ
      حمله به مردم غیر نظامی بی گناه هیچ توجهی نداره و باید با شدت پاسخ داده بشه
    • ناشناس IR ۰۰:۱۹ - ۱۴۰۳/۰۳/۱۰
      3 0
      پاسخ
      لعنت خدا به صهیونیسم غاصب کودک کش الهی به دلها و چادرهای سوخته مردم مظلوم فلسطین عجل لولیک الفرج
    • بغلانی US ۰۱:۲۷ - ۱۴۰۳/۰۳/۱۰
      8 0
      پاسخ
      مرگ بر اسرائیل ؛ یا الهی اسلام و مسلمانان را یاری بفرما
    • IR ۰۸:۲۴ - ۱۴۰۳/۰۳/۱۰
      0 0
      پاسخ
      والله دروغ میگن ،فیلم بازی میکنن محکومیت واسه چی خب هر کشور یه تیر بندازه اسرائیل سر جاش میشینه سازمان مللی وجود نداره،تا حق وتو وجود داره هیچ چیزی واقعی نیست
    • ف IR ۰۸:۳۴ - ۱۴۰۳/۰۳/۱۰
      0 0
      پاسخ
      کشورهای اسلامی وسایر کشورها تنها به محکوم کردن اکتفا نکنند تا کی ساکت می‌نشینید فقط محکوم میکنید باید الخصوص کشورهای اسلامی تا کی می‌خواهند تماشا کنند باید بصورت نظامی وارد میدان شوند تا این رژیم اسرائیل را بطور کلی از روی زمین نابود کنند
    • ناشناس US ۰۹:۰۶ - ۱۴۰۳/۰۳/۱۰
      0 0
      پاسخ
      خداوند ان شاء الله نتانیابو را به سزای اعمالش برساند و ریشه این خوم ظالم را به زودی بکند
    • مینا ۱۰:۰۲ - ۱۴۰۳/۰۳/۱۰
      0 0
      پاسخ
      اگه تو کشور اونا با مردم این کار رو می‌کردن همینطور می نشستن و فقط به محکوم اکتفا می‌کردن ؟
    • مینا IR ۱۰:۰۶ - ۱۴۰۳/۰۳/۱۰
      0 0
      پاسخ
      کار صهیونیست کودک کش همینه هر وقت کم میارن میرن سراغ مردم آواره
    • ایرانی ۱۲:۲۰ - ۱۴۰۳/۰۳/۱۰
      0 0
      پاسخ
      نزدیک یکساله دارن آدمهای بی گناه رامیکشن چه سازمان ملل ی؟هی بلدن حرف بزنن. اسرائیل همه قانون هارازیرپاگذاشته.قانون انسانیت و نسل کشی. فقط خدامیتواندکاری بکند. اون هم ساکت نشسته ضجرکشتن بندگانش وظلم و ستم راتماشامیکند
    • ع ا ز ۱۸:۰۶ - ۱۴۰۳/۰۳/۱۰
      0 0
      پاسخ
      نباید این جنایتهای آپارتای بی پاسخ باشد و یا بماند باید پاسخ به آتش کشیدن چادرهای زنان و کودکان چنان درد آور باشد که فریاد جنایتکاران به آرش برود این پاسخ را هم امریکا و شرکای سنتی آن که مشارکت داشتن در این جنایتهای اخیر باید تک به تک آنها را هم به مجازاتهای خودشان رساند امروز بازوان دادگاه و مجری د

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