به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، «استفان دوجاریک» سخنگوی دبیرکل سازمان ملل متحد در سخنانی اعلام کرد: با شدیدترین عبارتها حمله به چادرهای آوارگان در رفح را محکوم میکنیم.
سخنگوی دبیرکل سازمان ملل متحد ادامه داد: اسرائیل باید اجازه دهد کمکهای بشردوستانه به صورت ایمن و بدون سنگاندازی وارد نوار غزه شود.
دوجاریک ادامه داد: طی ۳ هفته اخیر نزدیک به ۹۴۰ هزار فلسطینی در غزه ناچار به آوارگی شدهاند. باید فورا ترس و رنج در نوار غزه پایان بیابد.
سخنگوی دبیرکل سازمان ملل متحد افزود: باید تمامی گذرگاههای زمینی نوار غزه برای ورود کمکهای بشردوستانه به این باریکه گشوده شود. از اعضای سازمان ملل متحد میخواهیم که به احکام صادرشده از سوی دادگاه بینالمللی کیفری پایبند باشند.
دوجاریک در پاسخ به سوالی درباره حمله ارتش رژیم صهیونیستی به منطقه «المواصی» در رفح گفت: ما خواهان پایانیافتن تمامی این رخدادها هستیم.
سخنگوی دبیرکل سازمان ملل متحد اعلام کرد: آژانس آنروا هیچ جایگزینی ندارد. این آژانس اقدامی حیاتی را صورت میدهد و ما به صورت کامل از آن حمایت میکنیم. ما باید به آتشبس انسانی در نوار غزه دست پیدا کنیم.
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