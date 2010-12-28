خاک منطقه سلطان آباد شیراز تعویض می شود

به گزارش خبرنگار مهر در شیراز، حدود دو ماه پیش مردم منطقه سلطان آباد شیراز از آلودگی هوای این محدوده ابراز نارضایتی کردند و آن را ناشی از فعالیت کارخانجات و واحدهای تولید شهرک صنعتی دانسته که در این مکان وجود دارد اما مشکلات آلودگی هوا فراتر از این موضوع بود چراکه خاکهای این منطقه دچار خودسوزی شده بود و مهار آن کار دشواری به شمار می رفت.

به رغم اقدامات گسترده ای که برای مهار آتش انجام شد اما کارشناسان کاهش افت آب سفره های زیرزمینی را علت آن دانسته و اعلام کردند که در صورت ادامه، امکان آتش سوزی در اراضی همجوار این خاکها وجود دارد.

از این رو اقداماتی برای مهار آتش انجام شد و طی مدت اخیر حدود هشت هکتار اراضی منطقه سلطان آباد شیراز خاموش شد.

به دلیل مشکلات فراوانی که به وجود آمده بود صبح امروز دوشنبه جلسه ستاد بحران در استانداری فارس تشکیل شد.

در این جلسه پیرامون راهکارها و اقدامات انجام شده برای مهار آتش در خاکهای منطقه سلطان آباد بحث و گفتگو و در پایان راهکارهای مناسب اتخاذ شد.

دبیر ستاد حوادث پیش بینی نشده استانداری فارس در گفتگو با خبرنگار مهر در شیراز با بیان اینکه در این جلسه مقرر شد که تمامی ادارات برای مهار آتش همکاری کنند، گفت: طی دو ماه گذشته اقدامات زیادی از جمله کنترل زهاب، مسدود کردن زهکشها، تخلیه آب تصفیه خانه شهرک صنعتی شیراز برای بالا آوردن سفره آب زیرزمینی و زیر و رو کردن نقاط آتش گرفته انجام شد که در این رابطه آتش در حدود هشت هکتار از اراضی مهار شد.

حمید تقی زاده با اشاره به ایجاد کانالهای آتشبر افزود: با این اقدامات انجام شده بیش از 60 درصد از آلودگیهای ناشی از این آتش سوزی کاهش یافت به رغم این فعالیتها در جلسه امروز ستاد بحران در خصوص راهکارهای مناسب بحث و تبادل نظر شد.

وی ادامه داد: در این راستا تصمیماتی در خصوص افزودن آبهای غیرمتعارف برای بالا بردن سطح سفره آبهای زیرزمینی اتخاذ شد چراکه با وجود ادامه خشکسالی راهکارهای موجود، راهکار مناسبی نیست زیرا در آینده نیز امکان آتش سوزی در منطقه سلطان آباد شیراز وجود دارد.

دبیر ستاد حوادث پیش بینی نشده استانداری فارس تصریح کرد: همچنین مقرر شد خاکها و مواد آلی این منطقه که استعداد سوزش و سوختن دارند خارج شود و خاکهای مناسب جایگزین این خاکها شود.

وی اظهار داشت: مهار آتش و تعویض خاک از فردا سه شنبه در این منطقه آغاز و کمیته ای که از قبل برای این کار تشکیل شده کار نظارت را بر عهده می گیرد.

به گفته تقی زاده دستگاههای مختلف موظف به همکاری برای مهار آتش در این منطقه شدند.