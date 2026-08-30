مرتضی هداوندی، سرمربی تیم والیبال رازین پلیمر، درباره نحوه برگزاری لیگ برتر والیبال در سال جاری اظهار کرد: در جلسه‌ای که برگزار شد، درباره شیوه برگزاری لیگ امسال و همچنین تجربه فصل گذشته بررسی و همفکری صورت گرفت. با توجه به نیمه‌کاره ماندن لیگ سال گذشته و شرایط تیم‌ها، قرار است لیگ برتر امسال با حضور ۱۶ تیم برگزار شود و در پایان فصل نیز چهار تیم به دسته یک سقوط کنند.

سرمربی تیم والیبال رازین پلیمر ادامه داد: با توجه به افزایش تعداد بازی‌ها و برای جلوگیری از وارد شدن فشار بیش از حد به بازیکنان و تیم‌ها، پیشنهاد برگزاری لیگ در دو گروه مطرح شد، اما این شیوه نیز مشکلات و چالش‌های خاص خود را دارد. شرایط تیم‌ها نسبت به سال گذشته تغییرات زیادی داشته و ممکن است در صورت تقسیم تیم‌ها به دو گروه، توازن لازم میان گروه‌ها برقرار نباشد و یک گروه از تیم‌های قوی‌تر و گروه دیگر از تیم‌های ضعیف‌تر تشکیل شود.

وی خاطرنشان کرد: از طرفی در این مدل، هر تیم تنها با هفت تیم دیگر بازی خواهد کرد و این احتمال نیز وجود دارد که یکی از تیم‌ها در ادامه از مسابقات انصراف دهد که در چنین شرایطی، ساختار لیگ چندان حرفه‌ای نخواهد بود.

سرمربی رازین پلیمر با اشاره به پیشنهاد مطرح‌شده از سوی برخی تیم‌ها برای تغییر فرمت مسابقات گفت: پیشنهاد چند تیم این است که لیگ برتر به شکلی مشابه لیگ ملت‌ها برگزار شود؛ به این صورت که تیم‌ها در چهار سطح تقسیم‌بندی شوند و هر تیم با قرعه‌کشی، با تیم‌هایی از سطوح دیگر روبه‌رو شود و به این ترتیب به جای ۳۰ بازی، تعداد مسابقات مرحله گروهی به ۲۴ بازی کاهش پیدا کند.

هداوندی ادامه داد: از زمان آغاز لیگ تا پایان سال، ۲۳ هفته فرصت داریم و می‌توان مرحله گروهی را بدون ایجاد فشار و به‌راحتی تا پایان سال برگزار کرد. پس از آن نیز می‌توان مراحل پلی‌آف، یک‌چهارم نهایی، نیمه‌نهایی و فینال را تا پایان اردیبهشت برگزار کرد.

وی گفت: در مجموع، پیشنهاد اصلی این بود که موضوع در جلسه مدیران باشگاه‌ها مطرح شود و در نهایت با نظر اکثریت باشگاه‌ها درباره شیوه برگزاری لیگ جمع‌بندی و تصمیم‌گیری شود.