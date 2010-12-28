به گزارش خبرگزاری مهر عصر جمعه، 10 دی این نمایشگاه که "قطعه‌ای از بهشت" نام دارد با ارائه 30 تابلو از حبیب الله صادقی در نگارخانه ساربان افتتاح می‌شود.

صادقی که از نقاشان نسل انقلاب و دفاع مقدس به شمار می‌آید با تأکید براینکه همچنان باورهای آرمانی‌اش را محفوظ داشته است اظهار می‌دارد در روند جدید نقاشی‌اش به فضای مثالی روی آورده و با نگاهی مینوی به طبیعت سعی می‌کند، نگاه معاصر و تجریدی‌تری نسبت به طبیعت پیرامون خود بازتاب دهد و با تکنیک ترکیب مواد و رنگ روغن کارهایی را خلق کرده‌اند.

این هفتمین نمایشگاه انفرادی حبیب الله صادقی به شمار می‌رود. او پیش از این در 94 نمایشگاه جمعی داخلی و 24 نمایشگاه جمعی خارجی حضور داشته است.

حبیب صادقی متولد سال 1336 و دارای مدرک کارشناسی ارشد از دانشکده هنرهای زیبا است. وی دارای سوابق و فعالیت‌های هنری و اجرایی بسیاری از جمله مدرس دانشکده هنرهای زیبا، عضو هیأت علمی دانشکده هنر، دانشگاه شاهد، ریاست موزه هنرهای معاصر است.

صادقی نفر برگزیده مسابقات بین‌المللی هنرهای ظریف ژاپن، نفر برگزیده مسابقات طراحی هلند، عضو هیأت داوران بخش پوستر و آنونس سال 1378، عضو شورای فرهنگ عمومی، واحد تجسمی حوزه هنری و فرهنگستان هنر جمهوری اسلامی را در کارنامه خود دارد.

وی تاکنون نمایشگاه‌های گروهی و انفرادی در داخل و خارج از ایران ازجمله آمریکا، فرانسه، چین، آلمان، کره، ژاپن، هند، هلند، استرالیا، ترکیه، روسیه، مصر و... برگزار کرده است. صادقی همچنین مدیر سابق امور هنرهای تجسمی و سرپرست موزه هنرهای معاصر بوده است.

علاقه مندان می توانند به مدت دو هفته از این آثار در نگارخانه ساربان واقع در خیابان مهناز، خیابان مهماندوست، پلاک 8 دیدن کنند.