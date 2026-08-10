پیام تبریک بیت شهید رئیسی به سردار رضایی

به گزارش خبرگزاری مهر، بیت شهید رئیسی رئیس جمهور شهید، در پیامی به سرلشکر پاسدار محسن رضایی به خاطر انتصاب به عنوان دبیر شورای امنیت ملی کشور، تبریک گفت.

متن پیام به شرح زیر است:

بسم الله الرحمن الرحیم

برادر ارجمند، جناب آقای دکتر محسن رضایی

سلام علیکم

انتصاب شما را که از همراهان و همکاران شایسته رئیس‌جمهور شهید آیت‌الله رئیسی بودید، به‌عنوان «دبیر شورای عالی امنیت ملی» و «نماینده مقام معظم رهبری» در این شورا را صمیمانه تبریک میگویم.

بی‌تردید، این انتخاب هوشمندانه، پاسخی شایسته به سالها مجاهدت خاموش و بی‌ادعای شما در عرصه‌های خطیر انقلاب اسلامی است.

همانگونه که در مسیر پرافتخار دفاع مقدس، سکان هدایت یکی از حساسترین نیروهای میدان را به دوش کشیدید، امروز نیز امانتداری شما در جایگاه جدید، نویدبخش روزهایی روشن برای امنیت و صلابت نظام اسلامی است.

برای شما از درگاه خداوند متعال توفیق روزافزون و سربلندی در خدمت به این انقلاب و آرمان‌های بلندش را مسئلت دارم.

خانواده شهید آیت‌الله سید ابراهیم رئیسی