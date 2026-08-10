پیش بینی ورود ۶ میلیون زائر در دهه پایانی صفر به مشهدالرضا(ع)

به گزارش خبرگزاری مهر، غلامحسین مظفری اظهار کرد: همه مقدمات برای سفر امن و آرام هموطنان به مشهد اعم از مبادی ورودی جاده ای، راه آهن و فرودگاه فراهم است.

استاندار خراسان رضوی گفت: همه ظرفیت ها و امکانات در شهر مشهد و استان پهناور خراسان رضوی برای میزبانی شایسته از زائران آخر ماه صفر بسیج شده است.

وی ادامه داد: خوشبختانه امکانات ملی نیز در استان مستقر شده و ستادهای اربعین و دهه پایانی ماه صفر در قالب ستادی مشترک در مشهد حضور دارند و اکنون از اعضا این ستادها میزبانی می کنیم.

مظفری ابراز امیدوری کرد: امسال آیین های پایانی ماه صفر هم از نظر کیفیت خدمات و هم فضای معنوی زیارت با میزبانی بهتری از سوی اهالی استان همراه باشد.