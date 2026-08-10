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۲۰ مرداد ۱۴۰۵، ۱:۵۴

پیش بینی ورود ۶ میلیون زائر در دهه پایانی صفر به مشهدالرضا(ع)

پیش بینی ورود ۶ میلیون زائر در دهه پایانی صفر به مشهدالرضا(ع)

مشهد- استاندار خراسان رضوی گفت: پارسال ۶ میلیون نفر زائر به مناسبت آیین های دهه پایانی ماه صفر به مشهد سفر کردند که امسال نیز برآوردها نشان می دهد حدود همین تعداد به مشهد سفر خواهند کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، غلامحسین مظفری اظهار کرد: همه مقدمات برای سفر امن و آرام هموطنان به مشهد اعم از مبادی ورودی جاده ای، راه آهن و فرودگاه فراهم است.

استاندار خراسان رضوی گفت: همه ظرفیت ها و امکانات در شهر مشهد و استان پهناور خراسان رضوی برای میزبانی شایسته از زائران آخر ماه صفر بسیج شده است.

وی ادامه داد: خوشبختانه امکانات ملی نیز در استان مستقر شده و ستادهای اربعین و دهه پایانی ماه صفر در قالب ستادی مشترک در مشهد حضور دارند و اکنون از اعضا این ستادها میزبانی می کنیم.

مظفری ابراز امیدوری کرد: امسال آیین های پایانی ماه صفر هم از نظر کیفیت خدمات و هم فضای معنوی زیارت با میزبانی بهتری از سوی اهالی استان همراه باشد.

کد مطلب 6913693

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