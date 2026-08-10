به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه الجزیره، دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا که کشورش همچنان برای بازشدن تنگه هرمز به ایران متوسل شده است، مدعی شد: نیروهای آمریکایی تمامی مین‌های موجود در تنگه هرمز را پاکسازی کردند.

وی بار دیگر مدعی شد که تنگه هرمز در حال حاضر باز است و شمار زیادی از کشتی‌ها از این گذرگاه عبور می‌کنند.

ترامپ به ادعاهایش ادامه داد و گفت: نیروی دریایی آمریکا تنها نیرویی است که کنترل تنگه هرمز را در اختیار دارد.

رئیس‌جمهور آمریکا در عین حال ادعا کرد واشنگتن همچنان توانایی تشدید فشارها و اقدامات خود در قبال ایران را دارد.

وی در پاسخ به پرسش خبرنگاری که از وی پرسید که پس از اعلام «آخرین فرصت» برای ایران چه اتفاقی رخ خواهد داد، ترامپ بدون ارائه جزئیات تنها گفت: خودتان خواهید فهمید.

ترامپ همچنین مدعی شد اقداماتی که آمریکا در حال انجام آن است، مانع از وقوع هرگونه اتفاق بد خواهد شد و تأکید کرد که «هیچ اتفاق بدی» رخ نخواهد داد.

وی در بخش دیگری از اظهاراتش با اشاره به سنا گفت گاهی تمایل دارد از شر آن نیز خلاص شود، اما افزود که چنین حرفی را نمی زند و چنین اقدامی انجام نخواهد داد.

رئیس‌جمهور آمریکا درباره ایران نیز بدون اشاره به افزایش تورم در کشورش به علت سیاست های اشتباه او درباره ایران و ناتوانی اش درباره بازکردن تنگه هرمز مدعی شد تهران ممکن است دردسر ایجاد کند، اما ورشکسته است و پولی در اختیار ندارد.

ترامپ در پاسخ به پرسشی درباره اینکه آیا پاسخی به بنیامین نتانیاهو دارد، گفت پاسخ خود را امروز در شبکه اجتماعی «تروث سوشال» منتشر کرده است.

وی افزود که پاسخی دارد و آن را «پاسخی خوب» توصیف کرد و در عین حال و بدون اشاره به اختلاف شدید تل آویو و واشنگتن به ویژه درباره موضوع ایران، مدعی شد که روابط آمریکا و رژیم اسرائیل بسیار خوب است.