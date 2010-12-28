به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی روز سه شنبه بررسی طرح الحاق سه ماده و دو تبصره به قانون تعیین تکلیف استخدام معلمان حق التدریس و آموزشیاران نهضت سوادآموزی در وزارت آموزش و پرورش را در دستور کار داشتند که کلیات این طرح در جلسه علنی روز یکشنبه به تصویب رسیده بود.

بر اساس الحاق تبصره ای به ماده 2 قانون مذکور مقرر شد، معلمان حق التدریس دارای مدرک کارشناسی و بالاتر که تا پایان سال تحصیلی 88-87 چهار سال سابقه خدمت مستمر نداشته اند اما با احتساب سالهای تحصیلی بعد، حائز چهار سال سابقه مستمر می گردند به شرط شاغل بودن در زمان استخدام می توانند با داشتن میانگین حداقل دوازده ساعت تدریس در هفته در چهار سال گذشته، به استخدام رسمی درآیند.

همچنین مقرر شد طبق الحاق تبصره ای به ماده 3 قانون مذکور معلمان حق التدریس دارای مدرک فوق دیپلم که تا پایان سال تحصیلی 88-87 پنج سال سابقه خدمت مستمر نداشته اند اما با احتساب سالهای تحصیلی بعد حائز پنج سال سابقه مستمر می گردند به شرط شاغل بودن در زمان استخدام می توانند بر اساس ضوابط این ماده استخدام شوند.

با الحاق یک ماده به این قانون مصوب شد معلمانی که در سال تحصیلی 89-88 از طریق شرکتهای خدماتی در وزارت آموزش و پرورش تدریس کرده اند، در صورتی که قبل از سال تحصیلی 89-88 نیز سابقه حق التدریس در وزارت آموزش و پرورش و یا نهضت سوادآموزی داشته اند و یا با حکم وزارت آموزش و پرورش در دارالقرآن ها تدریس کرده اند و یا با حکم وزارت آموزش و پرورش به عنوان معلمان حق التدریس، به" دانش آموزان بازمانده از تحصیل"خدمت کرده اند و همکاری آنها در سال تحصیلی 89-88 با وزارت آموزش و پرورش به صورت مستمر بوده است با احتساب سال تحصیلی 89-88 منطبق بر ضوابط ماده 3 این قانون برای مدرک کارشناسی و بالاتر و منطبق بر ضوابط ماده (3) برای مدرک فوق دیپلم با رعایت سایر شرایط مندرج در این قانون استخدام می شوند.

بر اساس این ماده، استخدام این معلمان در سقف 60 هزار نفر معلم حق التدریس و آموزشیاران نهضت سوادآموزی موضوع ماده یک است و در صورت کامل شدن ظرفیت 60 هزار نفر، در اولویت استخدام بعدی که مجوز قانونی داشته باشد قرار می گیرند.

بر اساس تبصره یک این ماده معلمانی که دارای مدرک دکترا یا کارشناسی ارشد باشند در اولویت قرار دارند.

بر اساس تبصره 2 این ماده معلمانی که بر اساس این ماده با وزارت آموزش و پرورش همکاری داشته اند در صورت نیاز وزارت آموزش و پرورش می توانند تا استخدام پیمانی یا رسمی همکاری خود به صورت حق التدریسی را ادامه دهند.

با مصوبه مجلس ماده دیگری به این قانون الحاق شد که بر اساس آن افرادی که از سال 1379 به بعد به صورت حق التدریس و یا از طریق شرکتهای خدماتی با وزارت آموزش و پرورش همکاری آموزشی داشته اند و یا در نهضت سوادآموزی به صورت آموزشیار خدمت نموده اند در خدمت و همکاری آنها مستمر نبوده است در صورت صدور مجوز استخدام اولویت هایی در استخدام مد نظر قرار گیرد.

الف: کسب حد نصاب لازم در آزمون استخدامی که توسط وزارت آموزش و پرورش برگزار می شود، این حد نصاب توسط وزارت آموزش و پرورش تعیین می گردد.

ب- در صورت کسب حد نصاب بند (الف) تا پنج امتیاز و حداکثر سی امتیاز به ازای هر سال خدمت آموزشی یا همکاری آموزشی در وزارت آموزش و پرورش یا نهضت سوادآموزی در صورت تایید خدمت یا همکاری به تشخیص آموزش و پرورش محاسبه می شود.

ج- نتیجه آزمون استخدامی حداکثر هفتاد امتیاز است و حداکثر امتیاز به بالاترین نمره در آزمون استخدامی تعلق می گردد.

د- در صورت داشتن حد نصاب بند (الف) مجموع امتیازات بندهای (ب) و (ج) مبنای اولویت بندی برای استخدام افراد مذکور در این ماده است. بر اساس تبصره یک این ماده مقرر شد افرادی که سابقه همکاری بر اساس مفاد این ماده را با وزارت آموزش و پرورش ندارند نیز می توانند در صورت موافقت وزارت آموزش و پرورش در این آزمون شرکت کنند و تنها امتیاز مندرج در بند (ب) را بر اساس نمره علمی کسب شده اخذ می نمایند.

در تبصره 2 این ماده مقرر شد وزارت آموزش و پرورش می تواند استخدام معلمان موضوع این ماده را بر اساس نیاز خود با اعمال سهمیه جنسیت و یا سهمیه برای استانها و یا رشته های مورد نیاز در اولویت قرار دهد.

طبق تبصره 3 این ماده افرادی که بر اساس این ماده به استخدام در می آیند باید فقط در همان رشته و مقطعی که آزمون داده اند خدمت کنند.

نمایندگان مجلس مصوب کردند بر اساس تبصره 4 ماده مذکور در صورتی به خدمت آموزشی یا همکاری آموزشی مندرج در این ماده امتیاز تعلق می گیرد که حداقل 12 ساعت تدریس در هفته و به طور کامل در یک سال تحصیلی به تایید وزارت آموزش و پرورش انجام گرفته باشد.

طبق تبصره 5 مصوب شد وزارت آموزش و پرورش از افرادی که حد نصاب بند (الف) را کسب نکرده و یا در آزمون شرکت نکرده اند نمی تواند در امور آموزشی استفاده نماید و باید به خدمت آموزشی یا همکاری آموزشی آنها خاتمه دهد.شرکت این افراد در آزمونهای استخدامی بعدی بلامانع است.

در تبصره دیگر تصریح شده وزارت آموزش و پرورش در صورت نیاز می تواند افرادی را که از طریق شرکت های خدماتی در سال 89-88 یا آموزش و پرورش همکاری داشته اند در صورت داشتن صلاحیت عمومی و کسب حداقل نصاب علمی مندرج در بند (الف) به صورت حق التدریس در رشته ها و مناطق مورد نیاز خود استفاده نماید.

طبق تبصره 7 وزارت آموزش و پرورش موظف شد حداکثر ظرف شش ماه پس از تصویب این قانون نسبت به برگزاری اولین آزمون استخدامی اقدام نماید.

بر اساس مصوبه امروز مجلس و الحاق یک ماده دیگر به قانون استخدام معلمان حق التدریس و آموزشیاران نهضت سوادآموزی ممنوعیت ماده 8 قانون تعیین تکلیف معلمین حق التدریس و آموزشیاران نهضت سوادآموزی شامل هر نوع به کارگیری به صورت حق التدریسی از جمله از طریق شرکت های خدماتی، حق التدریس در دارالقرآن ها و حق التدریس "دانش آموزان بازمانده از تحصیل" و همچنین شامل به کارگیری آموزشیاران جدید در نهضت سوادآموزی می گردد. هر گونه پرداخت از اعتبارات دولت به این افراد ممنوع است و در صورت تخلف، مرتکب به اشد مجازات مقرر برای تصرف غیر قانونی در وجوه دولتی محکوم می گردد.