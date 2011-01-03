مصرف سیگار در ایران دروازه ورود به موادمخدر است

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر کاظم ندافی در دیدار وزیر مبارزه با موادمخدر افغانستان اظهارداشت: بررسیهای انجام شده در ایران نشان میدهد دریچه ورود به موادمخدر و انواع اعتیادها استعمال دخانیات است.
وی افزود: بحث کاهش تقاضا که در اولویت برنامه های مبارزه با موا مخدر و اعتیاد است از راه کنترل دخانیات آغاز میشود.
ندافی با اشاره به قانون جامع کنترل دخانیات، گفت: در این قانون راهکارها و مباحث مختلفی برای مبارزه با دخانیات پیشبینی کردهایم که قاچاق مواد دخانی بخشی از این مباحث بوده و برای اجرا قابل تفاهم و همکاری با کشور افغانستان است.
وی به وجود 150 کلینیک مبارزه با مواد دخانی در ایران اشاره کرد و گفت: اطلاعرسانی، آموزش همگانی، پیریزی ساختارهای لازم برای اجرای قوانین مهمترین برنامههای مبارزه با مواد دخانی و متعاقب آن مواد مخدر است که در کشور افغانستان باید انجام شود و ایران آماده همکاری لازم در این زمینهها با مسئولان کشور افغانستان است.
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