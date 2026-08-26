به گزارش خبرنگار مهر، مهدی حامی عصر چهارشنبه در نشست مشورتی و هماندیشی رئیس سازمان جهاد کشاورزی آذربایجانشرقی با مدیران تشکلهای رسانهای اظهار کرد: بررسی، رصد، پایش، نمونهبرداری، آزمایش، واکسیناسیون و بیماریابی بهصورت مستمر در استان انجام میشود و در صورت مشاهده موارد مشکوک، اقدامات لازم از جمله معدومسازی یا دفن بهداشتی تلفات انجام میگیرد.
وی افزود: از ابتدای سال تاکنون بیش از ۳۲ هزار مورد آزمایش در حوزه دام و ۳ هزار و ۶۰۲ مورد نمونهبرداری در حوزه طیور انجام شده و نتایج آزمایشها مورد خاص و نگرانکنندهای از بیماریهای دامی و طیور نشان نداده است.
مدیرکل دامپزشکی آذربایجانشرقی درباره وضعیت بیماری تب برفکی نیز گفت: از ابتدای سال تنها دو کانون تب برفکی در استان شناسایی شده و با توجه به اقدامات پیشگیرانه و واکسیناسیون گسترده، وضعیت بیماری در استان مطلوب و قابل قبول است.
حامی با اشاره به اجرای برنامه واکسیناسیون علیه تب مالت ادامه داد: در ۶ ماه نخست سال، واکسیناسیون یک میلیون و ۳۰۰ هزار رأس دام سبک بالغ و ۷۰۰ هزار رأس دام سبک نابالغ پیشبینی شده بود که تاکنون در مجموع ۲ میلیون و ۷۲ هزار رأس دام واکسینه شدهاند و این میزان از برنامه پیشبینیشده فراتر رفته است.
وی اضافه کرد: از ابتدای سال تاکنون در مجموع ۶ میلیون دز واکسن در حوزههای مختلف دام در آذربایجانشرقی مصرف شده است.
حامی همچنین با اشاره به اقدامات استان در زمینه مقابله با بیماری هاری گفت: آذربایجانشرقی یکی از هفت استان پایلوت کشور در اجرای واکسیناسیون هدفمند هاری است و تاکنون ۱۹ هزار و ۱۰۰ قلاده حیوان علیه این بیماری واکسینه شدهاند.
مدیرکل دامپزشکی آذربایجانشرقی وضعیت بیماریهای طیور در استان را نیز مطلوب ارزیابی کرد و گفت: پایش و رصد بیماریهای طیور بهصورت مستمر انجام میشود و تاکنون مورد خاص و نگرانکنندهای که موجب تلفات جدی شود، گزارش نشده است.
حامی با اشاره به تشدید نظارتهای بهداشتی در استان اظهار کرد: از ابتدای سال تاکنون ۷۴ هزار و ۶۲۳ مورد بازدید بهداشتی از مراکز، اماکن و محمولههای مرتبط با فرآوردههای خام دامی انجام شده که در جریان این بازدیدها، ۸۰۴ تن محموله به دلیل تخلف یا مغایرتهای بهداشتی ضبط شده است.
وی افزود: در سال جاری ۱۷۲ تن از فرآوردههای ضبطشده معدوم و برای ۸۹ مورد تخلف بهداشتی نیز پرونده قضایی تشکیل و به مراجع قضایی ارسال شده است.
مدیرکل دامپزشکی آذربایجانشرقی یکی از موارد قابل توجه در نظارتهای امسال را شناسایی ۵۸۴ تن محموله در یک سردخانه عنوان کرد و گفت: به دلیل نوسانات دمایی و احتمال فساد، این محموله تا مشخص شدن وضعیت آن بهطور کامل ضبط شد.
وی ادامه داد: بررسیهای بعدی نشان داد منشأ مشکل، نقص در سیستم برودتی سردخانه بوده است و با انتقال محموله به سردخانههای مورد تأیید، اصلاح دما، نمونهبرداری و انجام آزمایشهای لازم، پس از تأیید نتایج آزمایشگاهی از معدومسازی حجم عمده این فرآوردهها جلوگیری شد.
حامی در پایان با تأکید بر جدیت دامپزشکی در صیانت از سلامت جامعه گفت: واردات فرآوردههای خام دامی از مسیرهای قانونی و پس از طی مراحل کنترل، بررسی و آزمایشهای بهداشتی انجام میشود و چیزی به نام واردات گوشت آلوده امکان ندارد.
وی از مردم خواست به شایعات درباره وجود گوشت و مرغ آلوده در استان توجه نکنند.
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