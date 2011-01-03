4 جرم قضایی که برای نخستین بار در برونیی بوقوع پیوست

به گزارش خبرنگار مهر و به نقل از روزنامه بورنئو بولتن، این چهار مورد شامل صدور حکم اعدام برای 5 نفر به جرم قاچاق 8/3 کیلوگرم حشیش، صدور حکم 10 سال زندان و 50 هزار دلار جریمه نقدی برای اولین مورد قاچاق انسان در برونئی، محکومیت یکنفر به 5 هزار دلار جریمه بخاطر نقض قانون مالکیت معنوی و محاکمه یک شهروند برونیایی به جرم تجاوز به دو دختر 13 و 16 ساله می باشد.

مهمترین احکام صادره دستگاه قضایی برونئی در سال 2010 میلادی نیز شامل: محکومیت وزیر سابق توسعه به 7 سال زندان و 5 میلیون دلار جریمه نقدی در رابطه با فساد مالی، محاکمه 4 نیروی پلیس به جرم قتل یک مرد در بازداشتگاه، محاکمه یک دیپلمات برونئی در جاکارتا به اتهام دریافت رشوه و محاکمه بنیانگذار اتحادیه اسلامی قرائت قرآن به جرم تجاوز می باشد.

کشور اسلامی سلطان نشین برونیی در آسیای جنوب شرقی بین دو ایالت ساراواک و صباح مالزی در ساحل شمال غربی بورنئو، بین خلیج برونئی و بَرَم پوینت واقع شده و از شمال به دریای چین جنوبی و از مغرب و مشرق به ایالت ساراواک محدود است.

برونیی سرزمین کوهستانی با مساحتی بالغ بر 5 هزار و 770 کیلومتر مربع است که در حدود 75% خاک آن را جنگلهای استوایی می پوشاند و 338 هزار نفر جمعیت دارد.