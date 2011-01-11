قیمت انواع آجیل افزایش نیافت/ مردم نگران نباشند

جواد اخوان در گفتگو با مهر با اشاره به تمهیدات صورت گرفته برای تنظیم بازار مقطع حساس هدفمند کردن یارانه ها در کشور و ضرورت همراهی واحدهای صنفی با دولت در اجرای این قانون گفت: با توجه به تمهیدات صورت گرفته هیچ افزایش قیمتی برای آجیل صورت نگرفته است و تمامی واحدهای صنفی باید این محصولات را با قیمتهای قبلی در اختیار مردم قرار دهند.

رئیس اتحادیه آجیل و خشکبار افزود: در راستای انجام فعالیتهای نظارتی در بازار نیز بازرسان اتحادیه ها بر بازار نظارت دارند تا از هرگونه سوء استفاده جلوگیری شود، مردم نیز باید تخلفات را با شماره تلفن 124 گزارش دهند.

وی تصریح کرد: نظر به سیاستهای اتخاذ شده از سوی دولت برای جلوگیری از هرگونه افزایش قیمت، به نظر نمی رسد که با اجرایی شدن قانون هدفمند کردن یارانه ها افزایش قیمت خاصی را در ایام پایانی سال شاهد باشیم.