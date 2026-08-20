ادعای تکراری ترامپ: کنترل تنگه هرمز را در اختیار داریم

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، «دونالد ترامپ»، رئیس‌جمهور آمریکا، مدعی شد ایران هرگز به سلاح هسته‌ای دست پیدا نخواهد کرد و آمریکا کنترل تنگه هرمز را در اختیار دارد.

او همچنین مدعی شد که اگر ایران به سلاح هسته‌ای دست یافته بود، از آن استفاده می‌کرد و اسرائیل و سراسر خاورمیانه را نابود می‌کرد.

وی در ادامه ادعاهای مضحک خود افزود: ما نیروهای دریایی و هوایی ایران را نابود کرده‌ایم.

ترامپ در توجیه شکست خود در رسیدن به توافق با ایران مدعی شد: رسیدن به توافق آسان نیست، زیرا سران ایران را نیز از بین برده‌ایم و معلوم نیست چه کسی رهبر ایران است.

ترامپ در دفاع از تحمیل جنگ علیه ملت ایران گفت: ما انتخاب دیگری نداشتیم و اگر لازم باشد این کار را ۱۰۰ بار دیگر هم تکرار می‌کنیم.

ترامپ در ادامه ادعاهای خود افزود: ما از لحاظ نظامی کاملا ایران را شکست داده ایم.

وی که قبلا مدعی شده بود نیروی هوایی ایران را از بین برده است گفت: ایران تعدادی موشک و پهپاد دارد و توانایی این کشور برای ساخت موشک و پهپاد در مقایسه با ۵ ماه قبل به شدت کاهش یافته است.

رئیس جمهور آمریکا در ادامه مدعی شد که اوضاع ایران بسیار بد است چرا که به زعم او میزان تورم به ۳۰۰ درصد رسیده است.

ترامپ در ادعای مضحک دیگری افزود: ایران قادر به پرداخت حقوق نیروهای مسلح خود نیست.

وی همچنین در اظهاراتی مدعی شد ایران موشک‌هایی را به سمت کشورهایی شلیک کرده است که به گفته او، تقریباً بی‌طرف بوده و نقششان در درگیری‌ها تا حد زیادی مشخص نبوده است.

وی در ادامه ادعاهایش افزود: ایران به یک قدرت قلدر در خاورمیانه تبدیل شده است که همه را قلدری می‌کند.