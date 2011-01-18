"استاکس نت"؛ پروژه ای پیچیده اما ناکام

روز یکشنبه 26 دی روزنامه نیویورک تایمز و به دنبال آن اغلب روزنامه و رسانه های جهان مطلبی را منتشر کردند که حکایت از همکاری نزدیک آمریکا با رژیم صهیونیتی و همچنین انگلیس و آلمان در تولید کرم رایانه ای استاکس نت داشت.

در بخشی از افشاگری نیویورک تایمز آمده است : در سال 2008 میلادی دولت جرج بوش مجوز تولید استاکس نت را صادر کرد و پس از آن با همکاری اسرائیل تولید این کرم رایانه ای آغاز شد.

بر اساس اسناد موجود، استاکس با همکاری آمریکا، آلمان، اسرائیل و انگلیس ساخته شده است. اما ممکن است آلمان و انگلیس در هنگام این همکاری اطلاعی از اینکه فعالیت آنها منجر به تولید چه مشکلی خواهد شد نداشته باشند. اما آنچه مسلم است این مورد است که مجوز ساخت این کرم رایانه ای توسط "جرج بوش" صادر شده و "باراک اوباما" در سال 2009 مجوز به کارگیری آن را صادر کرده است.

استاکس نت از کجا آمد؟

مجوز ساخت این کرم رایانه ای توسط "جرج بوش" صادر شده و "باراک اوباما" در سال 2009 مجوز به کارگیری آن را صادر کرده است.

به ادعای روزنامه های غربی و صهیونیستی، استاکس در سال 2009 از طریق نرم افزارهای سیار همچون فلش و یا اینترنت وارد رایانه ها شد. و سپس هر رایانه ای که به این رایانه ها متصل می شود به ویروس استاکس نت آلوده می شد.

در تاریخ دوم مردادماه سال جاری بود که خبرگزاری مهر برای اولین بار خبری درباره یک کرم جاسوسی جدید منتشر کرد که در آن به نقل از موسسات خارجی عنوان شده بود ایران قربانی اصلی این کرم جاسوسی جدید است.

در آن تاریخ شرکت "سایمنتک" اعلام کرد : رایانه های ایران مورد هجوم شدید کرم خطرناک رایانه ای به نام Stuxnet قرار گرفته اند که تلاش می کند اطلاعات سیستمهای کنترل صنعتی را به سرقت برده و آنها را بر روی اینترنت قرار دهد. اندونزی و هندوستان نیز به واسطه این نرم افزار مخرب مورد هجوم قرار گرفته اند.

ردپای پای تل آویو

پس از آنکه این کرم رایانه ای سرو صدای زیادی را در رسانه ها به پا کرد در تاریخ 10 مهرماه چند روزنامه از جمله ایندیا تایمز و دیلی تلگراف مطلبی را درباره دست داشتن رژیم صهیونیستی در تولید این ویروس منتشر کردند.

نکته ای که در گزارش هر دوی این روزنامه ها جالب توجه بود آن بود که نوشته بودند: فایل ایجاد شده توسط استاکس نت از نام "Myrtus" برای نفوذ در رایانه ها استفاده می کند.



میرتاس چیست



Myrtus کلمه ای است با ریشه عبری که اشاره به داستان "استر" دارد. استر زن دوم خشایارشاه در ایران باستان است که زنی یهودی بوده و با وساطت عموی خود مردخای که از مشاوران پادشاه ایران بود، خشایار شاه راضی به ازدواج با او می شود.



بر اساس این گزارش، استر به نوعی ملکه یهودیان جهان شناخته می شود و به نوشته این دو روزنامه، رژیم اسرائیل با الهام گرفتن از این شخصیت تاریخی در پی نفوذ در تاسیسات ایران بوده است.



اما در این میان شرکت آلمانی "رالف لانگر" که یک شرکت امنیت رایانه ای است فرضیه جدیدی را مطرح کرد. این شرکت مدعی شده که ممکن است کرم جاسوسی استاکس نت توسط پیمانکاران روسی به تاسیسات هسته ای ایران منتقل شده باشد.

آیا استاکس نت موفق بود؟

در گزارشی که روز یکشنبه توسط نیویورک تایمز و سایر رسانه ها منتشر شد آمده بود که استاکس نت آنگونه که آمریکا و اسرائیل انتظار داشتند نتوانسته بود موجب از کار افتادن برنامه هسته ای ایران شود و فقط توانست سرعت حرکت ایران را در این زمینه کاهش دهد.

برای مثال روزنامه صهیونیستی جروزالم پست در این باره نوشت : اما آنچنان که پیش بینی می شد استاکس نت نتوانست برنامه هسته ای ایران و رایانه های موجود در آن را از کار بیاندازد بلکه فقط توانست سرعت برنامه هسته ای تهران را کاهش بدهد.

در صورت موفقیت دشمنان و ویروس استاکس نت، سازمان انرژی اتمی قادر به ادامه فعالیت خود نبود در حالی که مرور زمان و گزارش‌های آژانس هسته‌ ای نقض این گفته را اعلام کرد. نام گوینده: علی اکبر صالحی

ایران برای آنکه بتواند این توطئه دشمنان قسم خودره جمهوری اسلامی را خنثی کند اقدامات مثبتی را انجام داد برای مثال، در تاریخ 3 مهر ماه اعلام شد: با توجه به اینکه سازمانها و واحدهای صنعتی کشور دیر متوجه نفوذ ویروس جاسوسی به سیستمهای خود شده اند، آخرین اخبار نشان می دهد که حدود 30 هزارIP در کشور شناسایی شده اند که به این ویروس آلوده اند.



"محمود لیالی" دبیر شورای فناوری اطلاعات وزارت صنایع و معادن از شناسایی این 30 هزار IP صنعتی آلوده به ویروس جاسوس "استاکس نت" خبر داده و اعلام کرد که هدف ‌گیری این ویروس در راستای جنگ الکترونیکی علیه ایران است و این ویروس، اطلاعات مربوط به خطوط تولید را به خارج از کشور منتقل می‌کند.



وی همچنین از تجهیز سیستم های صنعتی به آنتی ویروس خاص برای مبارزه با این ویروس خبر داده و به صنعتگران توصیه کرده که از آنتی ویروس شرکت اسکادا زیمنس استفاده نکنند زیرا ممکن است حتی در این آنتی ویروسها نیز نسخه‌های جدید ویروس و یا برنامه به روز‌رسانی ویروس قبلی وجود داشته باشد.

پس از آن "رضا تقی پور" وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در گفتگو با خبرنگار مهر از کنترل کرم جاسوسی رایانه ای که منشا آلودگی سیستمهای صنعتی در چند ماه اخیر بوده خبر داد و گفت: شناسایی سیستمهای آلوده به صورت کامل انجام شده و هم اکنون این سیستمها در مرحله پاکسازی قرار دارند.

سرانجام ویروس

در تاریخ دوم آذر ماه سال جاری رئیس وقت سازمان انرژی اتمی با تاکید بر اینکه ویروس استاکس‌نت از یک سال و نیم پیش وارد نیروگاه شده است خاطرنشان کرد: با همت جهادگران و محققان حوزه هسته‌ای کشور این ویروس با دیوار بسته‌ای مواجه شد و دشمنان پس از آنکه از این هدف خود ناکام شدند اقدام به افشاسازی انتشار این ویروس کردند.

صالحی همچنین به گزارش سایمنتک اشاره کرد و یادآور شد: در صورت موفقیت دشمنان سازمان انرژی اتمی قادر به ادامه فعالیت خود نبود در حالی که مرور زمان و گزارش‌های آژانس هسته‌ ای نقض این گفته را اعلام خواهد کرد.

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عبدالحمید بیاتی