سرقت کتیبه خانه های تاریخی/ صدور مجوز بانک گردشگری

به گزارش خبرگزاری مهر، کتیبه های تاریخی سر در ورودی و کوبه های بسیاری از خانه های قدیمی شیراز مدتی است شبها ناپدید می شوند این در حالی است که برخی از خانه هایی که کتیبه ها و کوبه های خروجی آنها دزدیده شده در فهرست آثار ملی به ثبت رسیده اند.

خانه های تاریخی و قدیمی شهر شیراز دارای سردر یا کتیبه هایی از نوع کاشیهای معرق و لعابی است که معمولا به آیاتی از قرآن کریم، بسم الله و آیه مبارکه وان یکاد مزین هستند. اما مدتی است که صاحبان این خانه ها متوجه شده اند این کتیبه ها و کوبه های سرجای خودشان قرار ندارند بلکه با ضرب چکش از جا کنده شده اند.

سرقت کتیبه های خانه های تاریخی در حالی انجام می شود که هرگونه دخل و تصرف در بناهای به ثبت رسیده در فهرست آثار ملی بر خلاف قوانین است و هر گونه تغییری در آنها باید با مجوز سازمان میراث فرهنگی انجام شود.

خرید و فروش خانه‌های تاریخی توسط مالکان

معاون حفظ و احیای آثار تاریخی سازمان میراث فرهنگی و گردشگری گفت: تمام مالکان آثار غیرمنقول تاریخی اعم از خانه‌ها، حمام‌ها و... امکان خرید و فروش اموالشان را دارند.

مسعود علویان صدر اظهار داشت: تمام مالکان آثار غیرمنقول تاریخی اعم از خانه‌ها، حمام‌ها و... امکان خرید و فروش اموالشان را دارند و سازمان میراث فرهنگی و گردشگری هیچ منعی در این رابطه ندارد.

وی در ادامه افزود: در بحث آثار غیرمنقول تاریخی سازمان میراث فرهنگی و گردشگری هیچ محدودیتی در مالکیت ایجاد نمی‌کند و صرفا به رعایت ضوابط و نحوه حفاظت، ‌مرمت و نگهداری این آثار نظارت دارد.

تپه اشرف اصفهان بزرگ‌ترین سایت موزه کشور می‌شود

تپه اشرف اصفهان یکی از ارزشمندترین آثار تاریخی به جا مانده از دوره ساسانیان و اشکانیان است و در آینده به بزرگ‌ترین سایت موزه کشور تبدیل می‌شود.

کاوش‌ها و مطالعات باستان شناسی حدود 10 سال به طول می‌انجامد و از طرف دیگر سایت موزه نیز شرایط خاص خود را دارد.

مدیر کل میراث فرهنگی اصفهان در زمینه کاوش‌های این تپه باستانی را مصوبات سفر هیأت دولت در مورد آزاد سازی حریم تپه و احداث یک سایت موزه دانست و تصریح کرد: در این زمینه یک قرار داد 300 میلیون تومانی با محیط زیست دانشگاه تهران به منظور استفاده از داده‌های ماهواره‌ای بسته شد.

اطلاعات پذیره نویسی شرکت توسعه صنایع‌دستی به بورس می‌رود

اطلاعات مربوط به کسب مجوز شرکت سرمایه گذاری توسعه صنایع‌دستی ایران به سازمان بورس و اوراق مشارکت کشور همزمان با سی و دومین سالگرد پیروزی انقلاب ارسال می‌شود.

پس از انجام مقدمات اولیه برای اندازی شرکت سرمایه گذاری توسعه صنایع‌دستی ایران، شرایط برای ورود این شرکت به بورس فراهم می‌شود.

سرمایه اولیه شرکت سرمایه گذاری توسعه صنایع‌دستی 50 میلیارد ریال است که این میزان به 50 هزار سهم یک هزار ریالی تقسیم شد.

صدور مجوز فعالیت بانک گردشگری

بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مجوز بانک گردشگری را صادر کرد.

در بخشی از نامه محمود بهمنی رئیس کل بانک مرکزی آمده است: با فعالیت بانک گردشگری در چارچوب قانون پولی و بانکی کشور، قانون عملیات بانکی بدون ربا، مصوبات شورای پول و اعتبار، بخشنامه ها و دستورالعمل های بانک مرکزی و سایر مقررات ذیربط موافقت به عمل می آید.

در نخستین جلسه هیئت مدیره بانک گردشگری، مهدی جهانگیری به عنوان رئیس هیئت مدیره و منوچهر زمانی فریز هندی به عنوان مدیر عامل بانک گردشگری انتخاب شدند.

انتقال اسکلتهای 5 هزار ساله بمی به کرمان

علیرغم نظرات اولیه کارشناسان میراث فرهنگی در خصوص عدم امکان جابجایی اسکلتهای گورستان باستانی خواجه عسکر بم 9 اسکلت باستانی به کرمان منتقل شدند.

طی روزهای اخیر خبر کشف یک محوطه باستانی جدید در حاشیه رودخانه بم با قدمت پنج هزار سال به عنوان یکی از مهمترین اکتشافات باستان شناسی کشور در حالی منتشر شد که به گفته کارشناسان میراث فرهنگی مطالعه در خصوص این تمدن می تواند عصر جدیدی را در تاریخ اقوام شرق کشور بگشاید.

به همین منظور گروه باستانشناسی میراث فرهنگی اقدام به حفاری گورستان تاریخی این محوطه باستانی در حاشیه رودخانه بم کرد و طی دو هفته 9 قبر را که حاوی 9 اسکلت زن، مرد و نوجوان بودند کشف کردند.

اما نکته قالب توجه در خصوص این کشفیات این بود که در روزهای اول کارشناسان در خصوص لزوم جابجا نکردن اسکلتهای این تدفین های باستانی که از نوع جنینی و طاق باز بود تاکید کردند اما درنهایت پس از پایان کاوش شاهد انتقال اسکلتها بودیم.

باستان شناسان در روزهای اول اعلام کردند به دلیل فرسایش فراوان و ضرورت انجام مطالعات باید این اسکلتها در مکان کشف نگهداری شوند اما در کمال تعجب این اسکلتها طی روزهای اخیر از بم جمع آوری و به کرمان منتقل شدند.